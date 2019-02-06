За Мамаева предложили залог в 6 млн рублей

Ранее Александра Кокорина также попросили отпустить под залог, но сумма была больше — почти 10,5 млн рублей.

В Тверском районном суде Москвы продолжается заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Адвокаты последнего ходатайствуют об изменении меры пресечения футболисту. Его просят выпустить под залог.

— Дайте Мамаеву воссоединиться с семьёй и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения, — приводит слова адвоката Бушманова "Спорт-Экспресс".

Мамаева просят отпустить под залог в шесть миллионов рублей. За Кокорина эта сумма была выше на 4,5 миллиона. За младшего брата игрока "Зенита" залог никто не предлагает.

Напомним, что сегодня в Тверском суде проходит заседание о рассмотрении ходатайства о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

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