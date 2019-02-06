"Ему грозит инвалидность!" Адвокат Кокорина объяснил, почему его нужно выпустить

По словам юриста, Александру нельзя находиться в СИЗО из-за травмы колена, которая может усугубиться.

В Тверском районном суде Москвы продолжается заседание по делу Кокорина и Мамаева. Адвокаты просят отпустить их подзащитных из-под стражи. В случае с Кокориным юрист напомнил о травме колена у футболиста.

— Содержание под стражей не может проводиться, если угрожает жизни и здоровью обвиняемого. Если он продолжит оставаться в суде, ему грозит замена коленного сустава на искусственный. Ему грозит инвалидность! — цитирует адвоката Ромашова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что сегодня в Тверском суде проходит заседание по поводу рассмотрения ходатайства о продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого. Они подозреваются в совершении преступлений по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".