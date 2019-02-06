Рейнгольд: Кокорин и Мамаев не маньяки, дали бы им условку и штраф!

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Рейнгольд: Кокорин и Мамаев не маньяки, дали бы им условку и штраф!

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов/Алексей Даничев © Shutterstock

Ветеран "Спартака" и футбольный эксперт в разговоре с Лайфом высказал своё мнение относительно продления ареста Кокорина и Мамаева.

Ветеран отечественного футбола Валерий Рейнгольд считает, что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву нужно было дать условный срок и отпустить из-под стражи.

<p>Валерий Рейнгольд. Фото: © Twitter/FootballHD_ru</p>

— Я считаю, что творится настоящий беспредел по отношению к этим двум футболистам. Я их ни в коем случае не оправдываю, но пора бы с этим кончать. Понятно, что так себя вести нельзя и они заслужили наказание. Какое? Условный срок и приличный штраф, измеряемый в евро или долларах, — сказал Рейнгольд корреспонденту Лайфа. — Они же не маньяки и не преступники, никого не убили, никого калекой не сделали. Сколько уже можно их держать в СИЗО?

Напомним, что суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. На заседании не смогли сдержать слёз мама и жена Александра.

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