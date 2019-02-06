Так держать! Головина признали лучшим игроком тура Лиги 1

В 23-м туре французского чемпионата футбольный клуб "Монако" добился долгожданной домашней победы. Один из голов в ворота "Тулузы" отправил российский полузащитник Александр Головин. Его игру в этом матче оценило авторитетное издание Goal, поставившее футболиста сборной России на первое место в рейтинге лучших игроков тура.
Monaco a signé son premier succès à la maison cette saison avec une très belle performance. Retour sur les prestations de la dernière journée de L1. pic.twitter.com/PC6jgDBMZA— Goal France (@GoalFrance) 5 февраля 2019 г.
Ранее Головин попал в символическую сборную 23-го тура Лиги 1. Он забил во втором матче подряд, причём практически идентичные голы. Однако если дебютный мяч россиянина не помог его команде победить, то в этот раз всё сложилось удачнее.
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