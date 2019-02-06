Нигматуллин: Дважды подумал бы, брать ли теперь Мамаева в команду

Бывший вратарь сборной России, участник чемпионата мира по футболу и трёхкратный чемпион страны в составе "Спартака" и "Локомотива" Руслан Нигматуллин дал Лайфу эксклюзивный комментарий о продлении меры пресечения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. По мнению эксперта, дело превратилось в показательную порку. Однако бывший вратарь уверен, что по окончании процесса футболисты не останутся без клубов.

— Руслан, Кокорину и Мамаеву продлили арест ещё на два месяца. На ваш взгляд, они получают по заслугам или это уже слишком жёстко?

— Конечно, это слишком жёстко. Я думал, что и в первый раз им арест не продлят. Это уже публичная порка, и двух месяцев более чем достаточно, а сейчас уже пойдёт пятый, шестой... Понятно, что они нарушили закон, но ведь в стране творится гораздо большее беззаконие, а люди не получают и половины таких сроков.

— С учётом этих двух месяцев они пробудут в СИЗО уже полгода. Насколько реально потом будет вернуться в футбол, если их оправдают?

— Нужно будет сильно постараться, но они не такие возрастные футболисты, чтобы под сомнение ставить возвращение.

— Это со спортивной точки зрения. А с позиции имиджа: захотят ли "Зенит" и "Краснодар" оставлять их у себя, нужны ли они будут другим клубам после этого негативного шлейфа?

— Контракты с клубами у них ещё есть. "Зенит" ждал Кокорина уже сейчас, чтобы он играл в еврокубках весной. С Мамаевым ситуация сложнее: клуб "Краснодар" рассчитывает на своих воспитанников, делает ставку на академию, им нужны футболисты, которые показывают хороший пример. Но не думаю, что Мамаев останется без команды.

— То есть, в РПЛ найдутся менее принципиальные клубы?

— Думаю, что да. Качественные футболисты нужны, а воспитание... За время в СИЗО они многое переосмыслили и выйдут уже совсем другими.

— Будь вы руководителем или главным тренером команды, взяли бы Мамаева к себе?

— Если бы мне требовался футболист на эту позицию, то я бы дважды подумал. Моё мировоззрение похоже на то, что строится в "Краснодаре": футболисты должны показывать пример подрастающему поколению, которое играет в этом же клубе. Но я не руководитель, есть боссы менее принципиальные.

Полгода ареста. Кокорина и Мамаева оставили под стражей ещё на два месяца