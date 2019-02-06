Радимов: Адвокаты Кокорина и Мамаева защищают их нелепо

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов на своей странице в "Твиттере" задался вопросом компетентности адвокатов Кокорина и Мамаева.

— Скажите, а адвокаты получают деньги в зависимости от длительности рассмотрения дела, или изначально оговаривается сумма, и она окончательная? — спросил своих подписчиков Радимов.

Скажите , адвокаты получают деньги в зависимости от длительности рассмотрения дела или изначально оговаривается сумма и она окончательная? — Владислав Радимов (@radimov02) 6 февраля 2019 г.

Также он отметил, что ничего не понимает в адвокатском деле, но судит как обыватель.

Сегодня суд постановил продлить действующую меру пресечения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву до 8 апреля.

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