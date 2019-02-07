Дюков: Покину "Зенит", если стану президентом РФС

Председатель совета директоров клуба из Санкт-Петербурга заявил о невозможности совмещения должностей.

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков является единственным претендентом на пост главы Российского футбольного союза. Он заявил, что в случае избрания на пост совмещать должности не намерен, сообщает "Р-Спорт".

В случае если меня выберут президентом РФС, покину пост в "Зените". Совмещение было бы неправильным Александр Дюков

Дюков работает в "Зените" с 2008 года. До 2017-го он был президентом клуба. Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 63 организации. Выборы пройдут 22 февраля.