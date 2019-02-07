Дюков предложил рассмотреть три варианта лимита в российском футболе

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков, который является единственным претендентом на пост президента Российского футбольного союза, на пресс-конференции представил свою программу, где рассказал о лимите.

— Нужно понимать, что лимит создаёт дополнительные расходы для наших клубов. Необходимо обсудить несколько схем: "5+6", "10+15" или "8+17". Я бы больше сконцентрировался на развитии детско-юношеского футбола. Это то, что развивает российский футбол, — приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс". — Отчасти лимит устанавливает искусственные барьеры на отъезд. Считаю, если бы больше наших футболистов играли в Европе, то это было бы полезно для сборной.

Также он заявил, что в случае, если его изберут президентом РФС, он покинет пост в "Зените".