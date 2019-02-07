Ждём новых реформ? Президент УЕФА переизбран на новый срок

Словенский спортивный функционер Александер Чеферин трудится в этой должности с 2016 года.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций прошла процедура выборов президента. По сути, она была формальной, поскольку кандидат был один — действующий глава организации Александер Чеферин. Его единогласно переизбрали на новый срок на безальтернативной основе.

#ECA would like to warmly congratulate Aleksander Čeferin on his re-election as @UEFA President. ECA looks forward to a strong and collaborative engagement over the course of his mandate. #UEFACongress pic.twitter.com/O8QyLpKsnQ — ECA (@ECAEurope) 7 февраля 2019 г.

В мире постоянных и всё более быстрых изменений, где время, кажется, идёт всё быстрее и каждый день приносит новые вызовы, нам придётся делать больше, чем просто приспосабливаться. Нам придётся думать вперёд и предпринять некоторые важные разработки Александер Чеферин

Чеферин стал седьмым президентом УЕФА в 2016 году. Именно при нём недавно была придумана Лига наций — новый турнир для сборных.

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Второй срок словенского юриста и спортивного функционера будет продолжаться до 2023 года.