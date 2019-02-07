Мамаев сыграет в футбол с сотрудниками "Бутырки" в День всех влюблённых

Александр Кокорин, скорее всего, участия в матче принимать не будет из-за травмы колена.

О футбольном матче со звёздными участниками в стенах "Бутырки" говорят уже несколько месяцев. И, судя по всему, громкая афиша всё-таки превратится в реальность. Даже появилась официальная дата — 14 февраля. Павел Мамаев предложил провести поединок против сотрудников СИЗО именно в День всех влюблённых, чтобы посвятить его любимым женщинам.

— Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества: женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждёт, — цитирует "Говорит Москва" замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

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Руководство ФСИН одобрило идею футболиста "Краснодара" и уже набирает команду. Желающих, как отмечает Максименко, очень много, приходят даже заявки из центрального аппарата. Для матча уже подготовлена специальная форма, обсуждается возможность трансляции поединка по ТВ.

А вот друг Мамаева Александр Кокорин на поле, скорее всего, не выйдет. В отличие от Павла он не дал письменное согласие на игру, поскольку его адвокаты уверены, что участие в матче может негативно сказаться на состоянии игрока "Зенита", ведь он всё ещё страдает из-за травмы колена.

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Напомним, накануне в Тверском районном суде Москвы было принято решение продлить Кокорину и Мамаеву меру пресечения в виде ареста. Суммарно они проведут в СИЗО уже полгода. Футболистов подозревают в совершении преступлений по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".