Экс-игрок "Зенита" Файзулин: Веду затворнический образ жизни

Бывший полузащитник сборной России перестал давать интервью и вообще появляться на публике.

Экс-полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин рассказал, чем занимается после завершения карьеры. Спортсмен перестал общаться с прессой и выходить в свет. Об этом он рассказал изданию Sport24.

Я интервью не даю, поменял образ жизни. Чем я сейчас занимаюсь? Я сейчас веду затворнический образ жизни. Почему? Ну вот так вот я решил Виктор Файзулин

Напомним, что Файзулин не выходил на поле с сентября 2015 года из-за череды травм. Цвета "Зенита" он защищал с 2008 года. За это время он провёл 228 матчей, где забил 26 голов. Вместе с клубом он завоевал 10 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.

За сборную России он провёл 24 матча и отличился четырьмя голами.

По окончании прошлого сезона 32-летний Файзулин решил завершить карьеру.