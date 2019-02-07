Есть первые медали! Российские конькобежцы взяли две бронзы чемпионата мира

Читайте также

Есть первые медали! Российские конькобежцы взяли две бронзы чемпионата мира

1

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Женская и мужская национальные сборные поочерёдно стали третьими в командном спринте.

В немецком городе Инцелле стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту. Первый комплект медалей был разыгран в командном спринте. Женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой завоевала бронзовую медаль.

Первое место заняла сборная Нидерландов, серебро взяли представительницы Канады.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Инцелль, Германия

Женщины, командный спринт

  1. Нидерланды — 1.26,28 (рекорд катка).
  2. Канада — +0,92.
  3. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97.

Аналогичного успеха добилась и мужская сборная России. Первыми снова стали голландцы.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.

Инцелль, Германия

Мужчины, командный спринт

  1. Нидерланды — 1.19,05 (рекорд катка).
  2. Республика Корея — +0,95.
  3. Россия (Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Виктор Муштаков) — +1,04.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×