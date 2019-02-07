Есть первые медали! Российские конькобежцы взяли две бронзы чемпионата мира

В немецком городе Инцелле стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту. Первый комплект медалей был разыгран в командном спринте. Женская сборная России в составе Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой и Дарьи Качановой завоевала бронзовую медаль.
Первое место заняла сборная Нидерландов, серебро взяли представительницы Канады.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Инцелль, Германия
Женщины, командный спринт
- Нидерланды — 1.26,28 (рекорд катка).
- Канада — +0,92.
- Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова) — +0,97.
Аналогичного успеха добилась и мужская сборная России. Первыми снова стали голландцы.
Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях.
Инцелль, Германия
Мужчины, командный спринт
- Нидерланды — 1.19,05 (рекорд катка).
- Республика Корея — +0,95.
- Россия (Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Виктор Муштаков) — +1,04.
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