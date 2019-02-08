Мамаев — лучший в России. Что вы ещё не знали о пенальти?

С 2009 года на футбольных полях мира пробили почти 100 тысяч пенальти. 75,49% завершились голом, 17,57% отбил вратарь, 4,07% прошли мимо ворот и ещё 2,87% угодили в каркас ворот. Процент реализации мог быть выше, если бы игрокам и тренерам был известен рецепт самого эффективного удара с 11-метровой отметки. Благодаря данным компании InStat Лайф готов его предоставить.

Куда нужно бить пенальти

Зона: левый/правый угол

левый/правый угол Высота: верхом

Самый надёжный способ не промахнуться — ударить по центру. В таком случае мимо створа проходит только 1,63% ударов, но при этом больше одной пятой ударов (21,28%) парирует вратарь. Многие вратари, даже падая в угол, оставляют ноги в центре, перекрывая большую часть низа ворот. Кроме того, если вратарь остаётся стоять на месте, шанс на сейв вырастает до 32,65%. Вероятность гола существенно увеличивается, если бить в один из углов.

В теории, проблему вратаря, перекрывающего большую часть низа, решает удар верхом, но это самый рискованный способ исполнения пенальти. Если игрок пытается послать мяч над головой вратаря, даже если тот остался стоять по центру, он забивает в 71,51% случаев, а 20,63% ударов приходится в перекладину, ещё 6,56% идут мимо.

Удар в правую девятку тоже относится к числу сложных, в 21,99% случаев игроки бьют мимо створа (12,06% — в штангу/перекладину, 9,93% — мимо). Что удивительно, удары в левую девятку даются намного легче: 6,62% — мимо, 9,68% — в каркас ворот. Это самый верный способ переиграть голкипера — вероятность гола составляет 83,53%.

Интересный нюанс. Верхние углы лучше удаётся поражать левшам (82,76% против 76,24% — правая девятка, 85,25% против 82,90% — левая девятка). Нижние углы, напротив, лучше даются правшам (83,37% против 82,66% — правый угол, 83,24% против 82,15% — левый угол).

Регулярно в левую девятку пенальти бьют Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Себастьян Джовинко, Халк и Гарри Кейн. Коллаж © L!FE

Имеет ли смысл пробивать мяч близко к штанге или перекладине? Нет. Процент отбитых ударов практически не меняется, но риск промахнуться сильно возрастает.

Как лучше всего бить пенальти

Метод: на точность

на точность Количество шагов: <5

<5 Скорость разбега: средняя

Метод пробития пенальти "На силу" — самый ненадёжный. В 28% случаев такой удар не заканчивается голом. Исполнение "на точность" или "на технику" вернее приведёт к голу, причём чем меньше сила удара, тем больше вероятность гола.

Известно, что один из способов отбить пенальти — предугадать по разбегу, в какую сторону будет направлен удар. Отсюда появился стереотип: чем меньше разбег, тем сложнее вратарю спрогнозировать, куда полетит мяч. Например, без выраженного разбега порой били такие пенальтисты, как португалец Педро Паулета и аргентинец Диего Перотти. Однако статистика свидетельствует об обратном: при длинном разбеге, в котором более пяти шагов, вероятность забить с 11 метров выше.

Разбег не должен быть быстрым, иначе шанс пробить вратаря с точки снижается более чем на 2%. Пенальтисту желательно найти золотую середину, чтобы не промахнуться, как Симоне Дзадза на Евро-2016. К слову, вероятность гола при семенящем разбеге составляет 74,33%. Самый яркий представитель такой манеры — Поль Погба: 11 забитых пенальти из 14.

При этом при разбеге лучше смотреть на вратаря, а не концентрироваться на мяче, как, например, делает Марцело Брозович из сборной Хорватии. Шанс реализовать удар с точки увеличивается почти на 7% и составляет 75,96%.

Глядя на вратаря, пенальтист может изменить точку, куда пойдёт мяч, в ходе разбега — этим объясняется важность скорости разбега и количества шагов. Больше всего вратари пропускают (83,33%), если бьющий посылает мяч над левым плечом. Вторая по эффективности зона — правое колено: 75,0% над правым коленом, 74,35% — под правым.

Кстати, бывают пенальти, не поддающиеся никакой логике, однако исполнители их тщательно тренируют. Например, игрок "Рубина-2" Норик Авдалян сознательно исполняет сальто на одиннадцатиметровой отметке, тем самым вводя вратарей в ступор.

"Забил бы так хорватам на ЧМ". Двойник Серхио Рамоса исполняет пенальти-сальто

Мамаев — лучший в РПЛ

Почти 81% пенальти в Японии становятся голами. Ближайший чемпионат топ-5 УЕФА — Англия (77,53%). Между лидером и Английской премьер-лигой ещё 9 чемпионатов, в топ-10 АПЛ не вошла.

Если смотреть, как бьют пенальти в топ-10 рейтинга УЕФА по положению на 26 октября 2018 года, то Англия — лучшая, лидер рейтинга — испанская Примера — занимает шестое место.

Лучшие пенальтисты европейского топ-10:

Германия — Макс Крузе, "Вердер", 24/24 (100%)

Бельгия — Йелле Воссен, "Брюгге", 16/16 (100%)

Турция — Винсент Янссен, "Фенербахче", 16/16 (100%)

Россия — Павел Мамаев, "Краснодар", 13/13 (100%)

Испания — Кристиан Стуани, "Жирона", 10/10 (100%)

Италия — Фабио Куальярелла, "Сампдория", 16/17 (94,12%)

Франция — Хатем Бен Арфа, "Ренн", 12/13 (92,31%)

Украина — Марлос, "Шахтёр", 15/17 (88,24%)

Португалия — Бас Дост, "Спортинг", 20/23 (86,96%)

Англия — Джейми Варди, "Лестер", 13/15 (86,67%)

Во всём современном футболе из действующих игроков лучше всех исполняет пенальти немец Макс Крузе из "Вердера". За карьеру он пробил 24 пенальти и ни разу не промахнулся. Его результативная серия длится уже 6 лет, и началась она 7 апреля 2012 года. Рики Ламберт не промахивался 30 раз подряд — с 2 мая 2009 до 3 августа 2014 года. Роберт Левандовски не знал неудач 31 пенальти кряду — с 8 апреля 2015 по 17 февраля 2018 года.

Материал подготовлен при помощи компании Instat на основе статистической базы данных исследования, проведённого по 91 000 ударов с пенальти.

Не лотерея, а статистика. Как выглядит идеальный пенальтист?