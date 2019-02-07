Сборная России по буллитам победила финнов в матче Еврохоккейтура

Дубль Ильи Михеева и послематчевый буллит Дмитрия Кагарлицкого помогли сборной России переиграть команду Финляндии в вынесенном матче Еврохоккейтура.

В Ярославле в вынесенном матче Шведских хоккейных игр сборная России принимала сборную Финляндии. Российская сборная вышла на лёд в экспериментальном составе. Главный тренер команды Илья Воробьёв не стал вызывать на этот этап Еврохоккейтура проверенных хоккеистов. Сорокина, Капризова, Гусева заменили не менее талантливые хоккеисты — Коновалов, Михеев, Кагарлицкий.

С первых секунд встречи команды взяли быстрый темп, и задали его финны, уже на первой минуте открыв счёт в матче. Микко Лехтонен набросил шайбу на ворота Ильи Коновалова, а Нико Оямяки подправил её в сетку — 0:1. Финны повели.

Быстрая пропущенная шайба не смутила хоккеистов сборной России, и игра моментально переместилась в зону финской сборной. Россияне двигались на больших скоростях, пытаясь по максимуму создавать напряжение у ворот финского голкипера. И это принесло результат. На пятой минуте Илья Михеев, получив великолепный скрытый пас от Дениса Зернова, сравнял счёт в матче — 1:1!

Сборная Финляндии с трудом сдерживала натиск российской команды. Тому подтверждение — три удаления за восемь минут у финнов. Правда, реализовать это численное преимущество подопечным Ильи Воробьёва не удалось. Под конец первого периода Рушан Рафиков мощным хитом встретил в средней зоне нападающего финской сборной Ханнеса Бьёрнинена, за что и получил две минуты штрафа.

Во втором периоде финны прибавили в движении, пытаясь больше контролировать шайбу. Россияне же, напротив, сбавили темп. Отсюда пошли удаления у хозяев площадки. Три попытки реализовать большинство не принесли успехов Суоми.

Третий отрезок игры сборная России начала с мощного прессинга. Результатом этого стал второй гол Михеева в матче. Нападающий омского "Авангарда" сам себе создал голевой момент. Обокрав в средней зоне финского игрока, форвард мастерски пробил в домик Вейни Вехвиляйнену, оформив дубль в матче: 2:1. Финны пытались переломить ход игры, и это им удалось. Заменив вратаря на шестого полевого игрока, Микко Лехтонен за девять секунд до конца основного времени спас финскую команду, переведя игру в овертайм.

В добавленной пятиминутке командам выявить победителя не удалось, хотя у россиян и была такая возможность — финны заработали удаление за нарушение численного состава. Всё решили послематчевые буллиты, в которых удачливее оказались хоккеисты сборной России. Победный бросок — на счету Дмитрия Кагарлицкого.

Еврохоккейтур.

Россия — Финляндия — 3:2 бул. (1:1; 0:0; 1:1; 0:0).