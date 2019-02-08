Кузнецов и Овечкин принесли победу "Вашингтону" в овертайме

Победная шайба Евгения Кузнецова в овертайме принесла "Вашингтону" победу над "Колорадо".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" на родном льду одержал победу над "Колорадо Эвеланш" — 4:3. В составе победителей дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Победную шайбу нападающий "столичных" забросил в овертайме с передачи Александра Овечкина.

За 48 проведённых матчей в нынешнем сезоне на счету Кузнецова — 48 очков (12+36). Отметим, что Евгений был признан первой звездой игрового дня.

Российский голкипер "лавин" Семён Варламов отразил 38 бросков из 42. Это поражение стало пятым подряд для "Колорадо".

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" — "Колорадо Эвеланш" — 4:3. ОТ. (1:0;1:1;1:2;1:0)