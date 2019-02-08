Липницкая, Зубков и Виктор Ан. Где сейчас звёзды Сочи-2014?

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Липницкая, Зубков и Виктор Ан. Где сейчас звёзды Сочи-2014?

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Коллаж © L!FE. Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев/Владимир Астапкович/Алексей Филиппов

Россия отмечает пятилетие со дня старта зимней Олимпиады в Сочи, которая стала триумфальной для нашей страны. Рассказываем, где теперь звёзды Игр-2014 и чем они занимаются.
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