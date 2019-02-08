Россияне смогут выступить под флагом страны на предстоящих Паралимпиадах

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Россияне смогут выступить под флагом страны на предстоящих Паралимпиадах

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко 

Россияне смогут выступить на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под флагом страны, если будут выполнены все условия со стороны ПКР. Об этом заявил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне.

До 15 марта мы опубликуем список критериев, если все они будут выполнены, то российские паралимпийцы в Пекине и Токио смогут выступать под национальным флагом.

цитирует слова Парсонса "Р-Спорт".

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) условно восстановлен в правах.

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