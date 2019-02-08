Звезда UFC Вандерлей Силва станет донором головного мозга

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Звезда UFC Вандерлей Силва станет донором головного мозга

2008

Фото: © UFC

42-летний бразильский боец Вандерлей Силва в интервью журналистам признался, что принял решение стать донором головного мозга после смерти. Об этом сообщает PVT.

За время профессиональной карьеры спортсмен получил множество сотрясений головного мозга, а его пожертвование поможет науке изучить всё детально.

Я был на лекции о симптомах сотрясений головного мозга. Поймал себя на мысли, что у меня было их восемь из десяти возможных. Это и агрессия, и забывчивость, и перепады настроения, и проблемы со сном.

Вандерлей Силва

Также боец отметил, что уже попытался связаться с некоторыми учёными для уточнения деталий действий.

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