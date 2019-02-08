Звезда UFC Вандерлей Силва станет донором головного мозга

42-летний бразильский боец Вандерлей Силва в интервью журналистам признался, что принял решение стать донором головного мозга после смерти. Об этом сообщает PVT.
За время профессиональной карьеры спортсмен получил множество сотрясений головного мозга, а его пожертвование поможет науке изучить всё детально.
Я был на лекции о симптомах сотрясений головного мозга. Поймал себя на мысли, что у меня было их восемь из десяти возможных. Это и агрессия, и забывчивость, и перепады настроения, и проблемы со сном.
Вандерлей Силва
Также боец отметил, что уже попытался связаться с некоторыми учёными для уточнения деталий действий.
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