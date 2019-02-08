ФК "Нант" вывел из обращения номер 9, под которым играл трагически погибший Сала

Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что клуб выведет из обращения номер 9, под которым играл трагически погибший Эмилиано Сала. Таким образом никто в команде больше не сможет выступать под этим игровым номером.

У меня нет слов! Для нас это большая трагедия. Я опустошён. Эмилиано Сала оставил свой след в истории "Нанта", поэтому мы ещё раз хотим почтить его память и вывести из обращения номер 9 Вальдемар Кита, президент ФК "Нант"

Напомним, что частный самолёт Салы потерпел крушение над Ла-Маншем в конце января. Футболист направлялся из Нанта в Кардифф, чтобы приступить к работе в новой команде. Поисковые службы не сразу смогли найти обломки самолёта, но позже им удалось это сделать, а также найти одно тело, которое удалось опознать.

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