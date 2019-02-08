Месси или всё-таки Роналду? Кто на самом деле зарабатывает больше

Французское издание L’Equipe опубликовало свежий рейтинг зарплат футболистов, выступающих в Европе. Безоговорочно первый в нём — аргентинец Лионель Месси. Криштиану Роналду значительно отстаёт от вечного соперника. Однако так ли всё просто на самом деле? Лайф объясняет, что на самом деле португалец в плюсе.

Список самых высокооплачиваемых футболистов Европы выглядит немного неожиданно. Мир привык, что Месси и Роналду всегда шли рядом, но сейчас ситуация изменилась. Португалец всё ещё следует за аргентинцем, но вот в цифрах его отставание существенно увеличилось. Возраст, скажете вы, всё-таки Роналду уже 34. Однако не всё так просто.

Обратимся к рейтингу, в котором есть ещё несколько занятных данных. Например, Антуан Гризманн там значится выше Неймара. Даже с учётом того, что француз стал чемпионом мира, это выглядит не совсем привычно.

Топ-10 высокооплачиваемых игроков* Европы:

Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4,7 Роналду после перехода в "Ювентус" пошёл на значительное понижение зарплаты, оставив Месси в одиночестве на вершине рейтинга.

Лионель Месси ("Барселона") — 8,3 Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4,7 Антуан Гризманн ("Атлетико") — 3,3 Неймар (ПСЖ) — 3,06 Луис Суарес ("Барселона") — 2,9 Гарет Бэйл ("Реал") — 2,5 Филиппе Коутиньо ("Барселона") — 2,3 Алексис Санчес (МЮ) — 2,28 Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 1,73 Месут Озил ("Арсенал") — 1,6

* Зарплата указана в млн евро в месяц.

В десятку лучших по зарплатам попали преимущественно те, кто недавно (в течение последнего года) оформил переход в новый клуб или подписал новый контракт.

Озил — с 1 февраля 2018 года

Мбаппе — с 1 июля 2018 года

Санчес — c 22 января 2018 года

Коутиньо — c 6 января 2018 года

Гризманн — с 18 июня 2018 года

Роналду — с 10 июля 2018 года

При этом большинство игроков заработали повышение зарплаты, но не Роналду. Португалец раньше получал на уровне Месси, а теперь — значительно ниже. Почему?

Всё дело в пресловутых налогах, из-за которых и Роналду, и Месси схлопотали условные сроки, а Криш так и вовсе сбежал в Италию. Рейтинг учитывает заработную плату футболистов до того, как они отдадут необходимую сумму государству, а она везде разная. На Апеннинах у португальца более выгодные условия. Если в Испании налоговая ставка для иностранных рабочих с доходом более 600 тысяч евро в год составляет 45%, то в Италии с января 2017-го действует flat tax — 100 тысяч евро плюс 25 тысяч за каждого члена семьи.

Сбежать от тюрьмы. Почему Роналду перешёл в "Ювентус"

Конечно, все эти цифры весьма условные, и это только то, что известно общественности, ведь на самом деле и футбольные контракты, и налоговое законодательство гораздо сложнее. Но если отбросить дополнительные элементы и сравнивать исключительно по известным данным, то получается, что, сбежав из Испании, португалец опередил Месси.

Для начала умножим месячную зарплату игроков на 12, чтобы получить годовую. Затем вычтем налоги. Большая семья Роналду увеличит его flat tax, но не столь значительно.

Годовая зарплата Месси и Роналду после уплаты налогов Зарплата Месси: 99,6 млн евро — 0,45% налогов ≈ 54,78 млн евро

Зарплата Роналду: 56,4 млн евро — 225 тысяч евро ≈ 56,175 млн евро

Кроме того, рейтинг показывает исключительно заработную плату, получаемую игроками от клубов. Коммерческие доходы — отдельная тема, которую Роналду в караоке исполняет на сто баллов.

При этом даже его клубная зарплата, кажущаяся не такой большой на фоне Месси, на самом деле просто гигантская по меркам итальянского чемпионата. Роналду получает в месяц больше, чем пять следующих за ним звёзд "Ювентуса" вместе взятых.

Роналду зарабатывает больше пяти топ-игроков "Юве" вместе взятых

Отдельно остановимся на чемпионате Франции. Пятёрку самых высокооплачиваемых игроков составляют футболисты ПСЖ: Неймар, Мбаппе, Кавани, Тиаго Силва, Ди Мария. Более того, в топ-15 всего два игрока других клубов, точнее клуба "Монако". Но это не Головин, а Фалькао и Фабрегас.