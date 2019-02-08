Впервые в истории. Дэвиду Бекхэму установят памятник в США

Клуб "Лос-Анджелес Гэлакси" увековечит одного из лучших легионеров в истории лиги.

Клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" установит памятник английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, защищавшему цвета команды с 2007 по 2012 годы. Скульптура Бекса появится возле калифорнийского стадиона 2 марта перед стартом нового сезона.

Ранее подобной чести, как открытие памятника игроку, да ещё и при жизни, в MLS никому не оказывали. Ожидается, что Бекхэм будет присутствовать при историческом событии.

Переехав в 2007 году в США, экс-капитан сборной Англии запустил целую волну миграции европейских футболистов за океан. Благодаря ему даже появилось "правило Бекхэма", благодаря которому суперзвёзд лиги стали выводить из-под потолка зарплат.

Даже по завершении карьеры Бекхэм продолжает заниматься популяризацией футбола в США. Создаёт клуб "Интер" (Майами), дебют которого в MLS запланирован на 2020 год. Собирается пригласить в команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Наше путешествие начинается". Клуб Бекхэма огласил название и показал эмблему