"Рубин" расторг контракт с вратарём Джанаевым

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"Рубин" расторг контракт с вратарём Джанаевым

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков 

ФК "Рубин" сообщил о расторжении контракта с 31-летним голкипером Сосланом Джанаевым. Отмечается, что это было обоюдное решение сторон.

— Мы благодарим Сослана за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

Джанаев защищал цвета казанского клуба с 2017 года. За это время он провёл 22 игры, в которых пропустил 17 голов.

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