"Рубин" расторг контракт с вратарём Джанаевым

ФК "Рубин" сообщил о расторжении контракта с 31-летним голкипером Сосланом Джанаевым. Отмечается, что это было обоюдное решение сторон.

— Мы благодарим Сослана за время, проведённое в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

ФК «Рубин» и Сослан Джанаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон ⠀



Мы благодарим Сослана за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/zsHc5rwY2K — «Рубин» Казань (@fcrk) 8 февраля 2019 г.

Джанаев защищал цвета казанского клуба с 2017 года. За это время он провёл 22 игры, в которых пропустил 17 голов.