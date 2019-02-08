Вот это старт! Сульшер стал тренером месяца в АПЛ

Помимо наставника "Манчестер Юнайтед", приз получил ещё и футболист клуба: Рэшфорда признали игроком месяца.

Чудо-старт нового наставника клуба "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера принёс свои плоды не только с точки зрения результата. Норвежца ещё и признали лучшим тренером месяца в АПЛ. МЮ в январе выиграл три матча и ещё один поединок завершил вничью.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer



Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI — Premier League (@premierleague) 8 февраля 2019 г.

Более того, награду получил ещё и нападающий клуба — Маркус Рэшфорд. Англичанина признали лучшим игроком месяца. Он в четырёх январских матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В Манчестере такой радости не случалось давно. Аж с 2011 года, когда аналогичные награды одновременно получили тренер сэр Алекс Фергюсон и форвард Димитар Бербатов.

Однако, несмотря на последние успехи, "Манчестер Юнайтед" идёт в таблице АПЛ на пятом месте, у "дьяволов" 48 очков. У лидирующих "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" — по 62.