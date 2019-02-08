В стиле Конора и Хабиба. Турнир по ММА в Германии завершился дракой — видео

Представители обеих сторон влетели в октагон после того, как судья вовремя не остановил бой.

Турнир по смешанным единоборствам GMC 18, проходящий в Германии, неожиданно привлёк к себе внимание всего мира. Всё дело в массовой потасовке, которая началась во время одного из боёв. Во время поединка за титул турок Омер Солмаз начал откровенно избивать немца Феликса Шиффарта, который уже не мог защищаться. Его команда выбросила полотенце, но судья бой не остановил. Тогда в октагон запрыгнуло несколько десятков человек — представителей команд обоих бойцов.

Ситуация напомнила ту, что происходила во время боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 229. Однако с некоторыми оговорками: здесь участники драки запрыгивали внутрь, а тогда всё началось с прыжка Хабиба из октагона. Кроме того, в Германии судье удалось даже объявить победителем поединка Омера Солмаза после того, когда потасовку сумели прекратить.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов получил за свою выходку девятимесячную дисквалификацию, Конора Макгрегора наказали полугодовым отстранением от боёв.

Прыжок Хабиба обошёлся ему на самом деле в $ 750 000