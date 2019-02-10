Битва пауков. Боец UFC Андерсон Силва проиграл своей "копии"

Сегодня, 10 февраля, в Мельбурне (Австралия) компания UFC провела очередной турнир по смешанным единоборствам, главным событием которого должен был стать супербой за звание чемпиона организации в среднем весе (83,9 кг) между действующим обладателем пояса Робертом Уиттакером и претендентом Келвином Гастелумом. Но за несколько часов до начала события из Австралии пришла печальная весть — турнир обезглавлен…

Любимец местной публики, герой и главная надежда австралийского ММА Роберт Уиттакер (20-4-0) был доставлен в госпиталь с диагнозом "Грыжа". Вызывает вопрос, как проблемы со здоровьем у чемпиона не были замечены врачами UFC ранее, при том что Потрошитель успешно провёл изнурительную весогонку и был свеж и силён в рамках открытой тренировки за два дня до турнира UFC 234. По словам президента организации Даны Уайта, Уиттакер мог бы умереть в клетке, не сообщи боец о своем состоянии врачам.

— Он в терапии после операции с женой и семьёй. Это один из таких жутких случаев, когда врач сказал буквально, что не видел ни разу такую серьёзную травму у настолько молодого человека. Обычно такое бывает со стариками. Его кишки вываливались через разрыв, и это произошло не после взвешивания. Они считают, что проблема была и ранее. В таких обстоятельствах, проведи он поединок, кишки могли выпасть в брюшную полость и всё могло закончиться фатально. Это очень серьёзная ситуация. Подробностей операции мы не знаем, но надеюсь, что всё вернули на место и зашили. В этом случае восстановление займёт четыре недели, — рассказал Уайт.

Что будет дальше с претендентской гонкой в этом весе, пока не известно. Келвин Гастелум считает, что он уже достоин звания чемпиона, пусть ему и не удалось отобрать пояс у Роберта в клетке.

— Это мой пояс чемпиона. Я его заслужил. Я появился на бое, преодолев тысячи километров от дома. Я сделал вес. В моем мире, в мире борцов, если человек по каким-то причинам не может провести схватку, то соперник побеждает. Я победил, я чемпион. Надеюсь провести бой с Робертом. Как только он восстановится, я дам ему шанс оспорить мой титул. Но я буду смотреть поединок Адесаньи и Силвы, потому что кто-либо из них будет следующим. В Лос-Анджелесе на встрече с журналистами я говорил, что хочу вернуть дивизиону легитимность. Вся эта временная чушь, срывы боев, отсутствие защит титула чемпиона в течение года… Я хочу вернуть легитимность дивизиону и защищать титул как можно чаще. Откуда у меня пояс чемпиона? Я его заслужил! Какой ответ вам еще нужен? — сказал Гастелум на встрече с журналистами сегодня утром.

И пришёл Паук

Срыв главного боя турнира UFC 234 позволил поединку между Андерсоном Силвой и Исраэлем Адесаньей стать мэйн ивентом, и следует признать, что данное противостояние болельщики ММА по всему миру ожидали не с меньшим любопытством, чем бой Уиттакер — Гастелум. Андерсон Силва (34-9-0) — живая легенда смешанных единоборств, уникальный по классу боец, на чьих поединках выросло целое поколение молодых атлетов.

Один из них — Исраэль Адесанья (16-0-0) — непобеждённый нигериец, каждое выступление которого становится спектаклем в клетке. Африканского бойца по праву называют копией всё того же Андерсона Силвы… Как и бразильский Паук, Адесанья тонко чувствует своих соперников, обладает нечеловеческим таймингом, чувством дистанции, пластикой и жесткими нокаутирующими ударами. Этот бой должен был стать своего рода сменой поколений, в рамках которой 43-летний экс-чемпион UFC из Куритибы должен был короновать своего 29-летний преемника…

Исраэль ожидаемо был фаворитом боя с Силвой, вопрос был лишь в том, сумеет ли молодой боец нокаутировать звёздного ветерана. К чести Андерсона, он смог продемонстрировать свои лучшие качества, ввязаться в рубку и не выглядеть как жертвенный агнец. Но, молодость, скорость и голод атлета по прозвищу The Last Stylebender сделали своё дело. Поединок продлился все отведенные регламентом три раунда, в рамках которых зрители увидели потрясающее зрелище и изобилие ударной техники запредельного уровня.

Адесанья победил единогласным решением судей (29–28, 30–27, 30–27) и именно теперь становится главным претендентом на бой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Возможно, Дана Уайт сведет нигерийца с Келвином Гастелумом за пояс временного чемпиона уже в самом ближайшем будущем. По крайней мере, Исраэль уже видит себя настоящим чемпионом.

— Компании выгодно, чтобы я был чемпионом. Потому что я хорошо играю в эту игру, я знаю, как правильно делать всё это дерьмо. И я в курсе, что вместе с поясом приходит и высокая ответственность, так что я смогу сыграть все эти роли, с помощью моей команды и менеджмента мы будем жить и работать так, как нужно, чтобы удержаться в игре UFC. И мы захватим не просто эту часть мира — мы захватим весь спорт. Я буду мистер Всемирный, я буду везде и повсюду. Я способен построить коммуникацию с множеством самых разных людей из самых различных частей общества, — поделился своими наполеоновскими планами в беседе с журналистами спортсмен.

Поживём — увидим!