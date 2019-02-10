Россия в заключительном матче Шведских хоккейных игр победила Чехию

Дубль нападающего Андрея Кузьменко помог национальной команде выиграть со счётом 3:1.

В заключительном матче Шведских хоккейных игр сборная России встретилась с досрочными победителями турнира — чехами.

Первый период прошёл при равной борьбе. Команды играли на небольших скоростях, не создавая особых проблем друг другу. Единственный по-настоящему опасный момент, играя в большинстве, имели российские хоккеисты, но вратарь чехов спас свою команду.

Второй период начался с атак российской команды. Но открыли счёт в матче игроки чешской сборной. Россияне ошиблись при смене, и нападающий Томаш Зохорна мощным броском пробил Коновалова — 0:1.

После пропущенной шайбы Россия прибавила в движении. У Светлакова был отличный момент сделать счёт равным, но форвард не смог на пятаке переиграть вратаря. И всё-таки Россия забила. Андрей Кузьменко кистевым броском заставил чешского голкипера доставать шайбу из ворот — 1:1! Следом Денис Зернов убежал на встречу с вратарём чехов Шимоном Грубецом, но попал в перекладину. Выйти вперёд в матче хоккеистам сборной России удалось под занавес периода. Андрей Кузьменко на последней минуте второй двадцатиминутки оформил дубль, пробив из угла площадки, — 2:1!

В третьем периоде чехи предприняли попытки отыграться. И такие возможности у команды Милоша Ржиги были. Одна из них — нереализованный буллит чехов, но Коновалов был надёжен. За шесть минут до конца основного времени нападающий Александр Кадейкин после выстрела Рафикова увеличил преимущество в счёте, подправив шайбу в ворота чехов, — 3:1! Россия победой завершает своё выступление на Шведских хоккейных играх.

Евротур. Шведские хоккейные игры.

Россия — Чехия — 3:1 (0:0;2:1;1:0)