Королевский расклад. Какие сюрпризы готовит Лига чемпионов

1. Крокодиловы слёзы: МЮ — ПСЖ
Каждый год ПСЖ уничтожает всех в чемпионате Франции, и каждый же год ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Ни Златану Ибрагимовичу, ни Неймару до сих пор не удалось устранить эту досадную закономерность. И вот снова та же песня: парижане идут первыми в таблице Лиги 1, с наибольшим отрывом среди всех топ-лиг Европы, но перед ЛЧ потеряли кучу ключевых игроков: Неймара, Эдинсона Кавани и Тома Менье.
А в соперниках — МЮ, сбросивший оковы гения Моуринью и теперь уже вместе с Сульшером уничтожающий всех и вся. Уле Гуннара называют убийцей с лицом младенца, и будет ли он плакать крокодиловыми слезами, пожирая своего первого соперника в Лиге чемпионов? Как поёт популярный рэпер Oxxxymiron, "я знаю, всё необратимо, но всё же..." Но всё же интрига есть. В конце концов, в составе ПСЖ всё ещё есть чемпион мира Килиан Мбаппе, и настал момент, когда он должен научиться решать проблемы один.
МЮ — ПСЖ
12 февраля, 23:00
"Олд Траффорд", Манчестер
Фото: © instagram/manchesterunited
2. Где нас нет: "Рома" — "Порту"
"Рома" и "Порту" — соперники московских ЦСКА и "Локомотива" — из своих групп вышли, в отличие от российских коллективов. И если в случае с железнодорожниками, конечно, дерзко было бы заявлять, что португальцы заняли наше место, то армейцы претендовали на римскую путёвку в плей-офф вполне всерьёз.
Но получилось как получилось. Будет ли теперь кто-то из российских фанатов болеть за "Рому" и "Порту"? Вряд ли.
"Рома" — "Порту"
12 февраля, 23:00
"Стадио Олимпико", Рим
Фото: © instagram/fcporto
3. Кем ты стал: "Аякс" — "Реал"
В кого всего за год превратились "Аякс" и "Реал" — это действительно интересно. Голландцы в прошлом году не смогли пробиться даже в групповой этап (!) Лиги Европы, а сейчас никому не проигрывают уже в Лиге чемпионов. А "Реал", наоборот, где-то гнев растерял... Мадрид трижды подряд побеждал в главном клубном турнире Старого Света, а вот теперь позволяет себе дома (!) пропускать от ЦСКА три безответных мяча.
Такое пропорциональное движение клубов сводит их примерно в одной точке и делает противостояние в 1/8 финала особенно интересным. Тем более что у этого противостояния есть история, в которой у мадридцев не такой уж и большой перевес: семь побед против четырёх у амстердамцев.
"Аякс" — "Реал"
13 февраля, 23:00
"Амстердам-арена", Амстердам
Фото: © instagram/afcajax
4. Машина прогресса: "Тоттенхэм" — "Боруссия"
Противостояние Лондона и Дортмунда — одно из самых интригующих в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Почеттино отчаянно пытается въехать на ней на европейскую арену. В чемпионате Англии уже выбрались с задворок на стабильные вторые-третьи места, а вот в Лиге чемпионов всё пока печально.
Примерно в той же ситуации и "Боруссия", у которой в этом сезоне всё особенно прекрасно. Они рвутся к чемпионству, опережают буксующую "Баварию", но внезапно стопорятся в ситуации, когда нужно брать своё, пропуская от "Хоффенхайма" три гола за 15 минут. Это, как говорится, совсем не чемпионская игра.
"Тоттенхэм" — "Боруссия"
13 февраля, 23:00
"Уэмбли", Лондон
Фото: © instagram/spursofficial
5. Пора возвращаться домой: "Лион" — "Барселона"
Да, "Барселона" не побеждает уже три матча подряд, да, Лео Месси вроде бы никак не наберёт форму после повреждения, да, "Лион" совсем не так плох. Но... "Барса" — это не "Реал", и сейчас не середина 2000-х, чтобы можно было говорить о реальной угрозе со стороны французского клуба испанскому.
В составе каталонцев всё ещё лучший игрок в мире, и ему достаточно пары движений, чтобы обыграть любую команду, да и юнцы Дембеле с Малконом вроде наконец-то разыгрались.
"Лион" — "Барселона"
19 февраля, 23:00
"Стад де Лион", Лион
Фото: © instagram/fcbarcelona
6. То густо, то пусто: "Ливерпуль" — Бавария"
"Ливерпуль" — "Бавария" уже в первом раунде плей-офф — это, конечно, высшая несправедливость жеребьёвки. Такое противостояние достойно если не финала турнира, то полуфинала точно. Даже с оговоркой на нынешнюю форму команд. Мерсисайдцы в прошлом году дошли до финала, а в этом — чуть не вылетели ещё на стадии группового этапа, но всё же обошлось.
А вот "Бавария" прошла групповой этап без поражений, но не произвела впечатления той самой немецкой машины, которая сметает на своём пути всё и всех. Но обе команды — всё ещё европейские суперклубы, и немного обидно, что в каких-то противостояниях пусто, а тут настолько густо.
"Ливерпуль" — "Бавария"
19 февраля, 23:00
"Энфилд", Ливерпуль
Фото: © instagram/fcbayern
7. Пролив Дрейка: "Шальке" — "Манчестер Сити"
Пролив Дрейка, как известно, — самый широкий на Земле, и тут волей-неволей напрашивается аналогия с воротами "Шальке", которые наверняка словно увеличатся в размерах в играх с "Манчестер Сити". Нет, серьёзно, если "горожане" наколотили "Челси" целых шесть штук, то чего ждать от их противостояния с немцами, которое уже на носу?
В одноимённом треке Oxxxymiron'a говорится про другой футбольный матч: "Ювентус" — "Реал"/Исход известен, но так бесит тебя здесь и сейчас". И тут названия команд можно смело менять на "Шальке" и "Манчестер Сити", и итог действительно известен, и да, это немножечко бесит, хочется же интриги!
"Шальке" — "Манчестер Сити"
20 февраля, 23:00
"Фелтинс-арена", Гельзенкирхен
Фото: © instagram/mancity
8. Город под подошвой: "Атлетико" — "Ювентус"
Первый плей-офф Лиги чемпионов за бог знает сколько лет, в котором Роналду будет играть не за Мадрид, а против него. За годы в "Реале" он действительно поставил испанскую столицу под собственную подошву, переписав все мыслимые и немыслимые рекорды. Теперь Криштиану играет за Турин, а вот противостоять ему будет привычный мадридский клуб — "Атлетико".
Вместе с "Реалом" португалец не раз побеждал "матрасников", но в этот раз партнёры другие, да и он уже не тот. Или тот? Мадрид уже давно в коллекции, теперь пришла пора поставить на уши Турин, ведь фанаты "Ювентуса" ох как заждались победы в Лиге чемпионов. Тем более что финал будет как раз в Мадриде.
"Атлетико" — "Ювентус"
20 февраля, 23:00
"Ванда Метрополитано", Мадрид
Фото: © instagram/atleticodemadrid
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