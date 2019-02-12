Королевский расклад. Какие сюрпризы готовит Лига чемпионов

Большой футбол возвращается: уже сегодня в Лиге чемпионов скрестят бутсы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ. А вот российских команд в главном футбольном турнире Старого Света уже не осталось. Но это не повод перестать за ним следить! Лайф объясняет, какие интриги готовит 1/8 финала ЛЧ.

1. Крокодиловы слёзы: МЮ — ПСЖ

Каждый год ПСЖ уничтожает всех в чемпионате Франции, и каждый же год ничего не может сделать в Лиге чемпионов. Ни Златану Ибрагимовичу, ни Неймару до сих пор не удалось устранить эту досадную закономерность. И вот снова та же песня: парижане идут первыми в таблице Лиги 1, с наибольшим отрывом среди всех топ-лиг Европы, но перед ЛЧ потеряли кучу ключевых игроков: Неймара, Эдинсона Кавани и Тома Менье.

А в соперниках — МЮ, сбросивший оковы гения Моуринью и теперь уже вместе с Сульшером уничтожающий всех и вся. Уле Гуннара называют убийцей с лицом младенца, и будет ли он плакать крокодиловыми слезами, пожирая своего первого соперника в Лиге чемпионов? Как поёт популярный рэпер Oxxxymiron, "я знаю, всё необратимо, но всё же..." Но всё же интрига есть. В конце концов, в составе ПСЖ всё ещё есть чемпион мира Килиан Мбаппе, и настал момент, когда он должен научиться решать проблемы один.

МЮ — ПСЖ 12 февраля, 23:00 "Олд Траффорд", Манчестер Фото: © instagram/manchesterunited

2. Где нас нет: "Рома" — "Порту"

"Рома" и "Порту" — соперники московских ЦСКА и "Локомотива" — из своих групп вышли, в отличие от российских коллективов. И если в случае с железнодорожниками, конечно, дерзко было бы заявлять, что португальцы заняли наше место, то армейцы претендовали на римскую путёвку в плей-офф вполне всерьёз.

Но получилось как получилось. Будет ли теперь кто-то из российских фанатов болеть за "Рому" и "Порту"? Вряд ли.

"Рома" — "Порту" 12 февраля, 23:00 "Стадио Олимпико", Рим Фото: © instagram/fcporto

3. Кем ты стал: "Аякс" — "Реал"

В кого всего за год превратились "Аякс" и "Реал" — это действительно интересно. Голландцы в прошлом году не смогли пробиться даже в групповой этап (!) Лиги Европы, а сейчас никому не проигрывают уже в Лиге чемпионов. А "Реал", наоборот, где-то гнев растерял... Мадрид трижды подряд побеждал в главном клубном турнире Старого Света, а вот теперь позволяет себе дома (!) пропускать от ЦСКА три безответных мяча.

Такое пропорциональное движение клубов сводит их примерно в одной точке и делает противостояние в 1/8 финала особенно интересным. Тем более что у этого противостояния есть история, в которой у мадридцев не такой уж и большой перевес: семь побед против четырёх у амстердамцев.

"Аякс" — "Реал" 13 февраля, 23:00 "Амстердам-арена", Амстердам Фото: © instagram/afcajax

4. Машина прогресса: "Тоттенхэм" — "Боруссия"

Противостояние Лондона и Дортмунда — одно из самых интригующих в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Почеттино отчаянно пытается въехать на ней на европейскую арену. В чемпионате Англии уже выбрались с задворок на стабильные вторые-третьи места, а вот в Лиге чемпионов всё пока печально.

Примерно в той же ситуации и "Боруссия", у которой в этом сезоне всё особенно прекрасно. Они рвутся к чемпионству, опережают буксующую "Баварию", но внезапно стопорятся в ситуации, когда нужно брать своё, пропуская от "Хоффенхайма" три гола за 15 минут. Это, как говорится, совсем не чемпионская игра.

"Тоттенхэм" — "Боруссия" 13 февраля, 23:00 "Уэмбли", Лондон Фото: © instagram/spursofficial

5. Пора возвращаться домой: "Лион" — "Барселона"

Да, "Барселона" не побеждает уже три матча подряд, да, Лео Месси вроде бы никак не наберёт форму после повреждения, да, "Лион" совсем не так плох. Но... "Барса" — это не "Реал", и сейчас не середина 2000-х, чтобы можно было говорить о реальной угрозе со стороны французского клуба испанскому.

В составе каталонцев всё ещё лучший игрок в мире, и ему достаточно пары движений, чтобы обыграть любую команду, да и юнцы Дембеле с Малконом вроде наконец-то разыгрались.

"Лион" — "Барселона" 19 февраля, 23:00 "Стад де Лион", Лион Фото: © instagram/fcbarcelona

6. То густо, то пусто: "Ливерпуль" — Бавария"

"Ливерпуль" — "Бавария" уже в первом раунде плей-офф — это, конечно, высшая несправедливость жеребьёвки. Такое противостояние достойно если не финала турнира, то полуфинала точно. Даже с оговоркой на нынешнюю форму команд. Мерсисайдцы в прошлом году дошли до финала, а в этом — чуть не вылетели ещё на стадии группового этапа, но всё же обошлось.

А вот "Бавария" прошла групповой этап без поражений, но не произвела впечатления той самой немецкой машины, которая сметает на своём пути всё и всех. Но обе команды — всё ещё европейские суперклубы, и немного обидно, что в каких-то противостояниях пусто, а тут настолько густо.

"Ливерпуль" — "Бавария" 19 февраля, 23:00 "Энфилд", Ливерпуль Фото: © instagram/fcbayern

7. Пролив Дрейка: "Шальке" — "Манчестер Сити"

Пролив Дрейка, как известно, — самый широкий на Земле, и тут волей-неволей напрашивается аналогия с воротами "Шальке", которые наверняка словно увеличатся в размерах в играх с "Манчестер Сити". Нет, серьёзно, если "горожане" наколотили "Челси" целых шесть штук, то чего ждать от их противостояния с немцами, которое уже на носу?

В одноимённом треке Oxxxymiron'a говорится про другой футбольный матч: "Ювентус" — "Реал"/Исход известен, но так бесит тебя здесь и сейчас". И тут названия команд можно смело менять на "Шальке" и "Манчестер Сити", и итог действительно известен, и да, это немножечко бесит, хочется же интриги!

"Шальке" — "Манчестер Сити" 20 февраля, 23:00 "Фелтинс-арена", Гельзенкирхен Фото: © instagram/mancity

8. Город под подошвой: "Атлетико" — "Ювентус"

Первый плей-офф Лиги чемпионов за бог знает сколько лет, в котором Роналду будет играть не за Мадрид, а против него. За годы в "Реале" он действительно поставил испанскую столицу под собственную подошву, переписав все мыслимые и немыслимые рекорды. Теперь Криштиану играет за Турин, а вот противостоять ему будет привычный мадридский клуб — "Атлетико".

Вместе с "Реалом" португалец не раз побеждал "матрасников", но в этот раз партнёры другие, да и он уже не тот. Или тот? Мадрид уже давно в коллекции, теперь пришла пора поставить на уши Турин, ведь фанаты "Ювентуса" ох как заждались победы в Лиге чемпионов. Тем более что финал будет как раз в Мадриде.