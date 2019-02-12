В возрасте 30 лет скончался олимпийский чемпион из Германии Райнельт

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В возрасте 30 лет скончался олимпийский чемпион из Германии Райнельт

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Фото: © twitter.com/@olympicchannel

Как сообщает Olympic Channel в "Твиттере", скончался олимпийский чемпион в академической гребле Максимилиан Райнельт. Ему было всего 30 лет. Причина смерти немецкого спортсмена не называется.

— Выражаем наши соболезнования его семье, друзьям и всему спортивному сообществу, — говорится в "твиттере" Олимпийских игр.

Райнельт — двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.

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