В возрасте 30 лет скончался олимпийский чемпион из Германии Райнельт

Как сообщает Olympic Channel в "Твиттере", скончался олимпийский чемпион в академической гребле Максимилиан Райнельт. Ему было всего 30 лет. Причина смерти немецкого спортсмена не называется.

— Выражаем наши соболезнования его семье, друзьям и всему спортивному сообществу, — говорится в "твиттере" Олимпийских игр.

German Olympic rowing champion Maximilian Reinelt dies at age 30.@TeamD released a statement saying he was "more than an athlete and Olympic champion."



Our condolences go to his family, friends and the rowing community. pic.twitter.com/tk6ZiwyUap — Olympic Channel (@olympicchannel) 11 февраля 2019 г.

Райнельт — двукратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.