"Зенит" перед матчем Лиги Европы встретился с Луческу

Мирча Луческу, который вчера покинул пост главного тренера сборной Турции, приехал в гостиницу пожелать удачи "Зениту". Сергей Семак и игроки перед прогулкой поприветствовали румынского специалиста.
Особенно тепло встретили Луческу Артём Дзюба и новичок сине-бело-голубых из Украины Ярослав Ракицкий, который работал с Мирчей в "Шахтёре".
Напомним, что матч "Фенербахче" — "Зенит" в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы состоится сегодня, 12 февраля, в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".
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