"Зенит" перед матчем Лиги Европы встретился с Луческу

Румынский специалист пожелал удачи футболистам своей бывшей команды в предстоящей встрече с "Фенербахче".

Мирча Луческу, который вчера покинул пост главного тренера сборной Турции, приехал в гостиницу пожелать удачи "Зениту". Сергей Семак и игроки перед прогулкой поприветствовали румынского специалиста.

Особенно тепло встретили Луческу Артём Дзюба и новичок сине-бело-голубых из Украины Ярослав Ракицкий, который работал с Мирчей в "Шахтёре".

Напомним, что матч "Фенербахче" — "Зенит" в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы состоится сегодня, 12 февраля, в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Мы не выигрывали в Турции уже 10 лет. "Вперёд, Зенит!"