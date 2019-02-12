Тренер клуба из Англии отправлял шпиона пить с фанатами соперника

Наставник изучал каждый аспект подготовки соперника, в том числе не совсем привычными, а порой и незаконными методами.

В начале года в Англии неожиданно вспыхнул шпионский скандал. На тренировочной базе клуба "Дерби Каунти" поймали человека в чёрном, который тайком пробрался на закрытую территорию и следил за процессом с помощью бинокля. Оказалось, 20-летний парень был стажёром у главного тренера "Лидса" Марсело Бьелсы. Опытный наставник отправлял его шпионить за соперниками для подготовки к матчам.

Сейчас стали известны детали операции, которую проворачивал Бьелса. Тренер отправлял юного помощника в города, где предстояло играть его команде, за 24 часа до матча. Там юный шпион должен был общаться с местными жителями, читать прессу и даже пить в барах с фанатами. Об этом сообщает The Times.

Как выяснилось, Бьелса использовал таких шпионов на протяжении всей карьеры. Однако выдающимися успехами аргентинский тренер похвастаться не может: он трижды выиграл чемпионат своей страны, а также привёл национальную команду к золоту Олимпиады в Афинах.