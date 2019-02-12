Дзюба и Ракицкий вошли в стартовый состав "Зенита" на матч с "Фенербахче"

Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч Лиги Европы против "Фенербахче".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак с первых минут матча выпускает Артёма Дзюбу, Себастьяна Дриусси, Роберта Мака, Эрнани, Вильмара Барриоса, Матиаса Краневиттера, Эльмира Набиуллина, Ярослава Ракицкого, Бранислава Ивановича, Александра Анюкова и Андрея Лунёва.

Барриос и Ракицкий проведут свои первые официальные матчи за сине-бело-голубых. Другой новичок команды — Сердар Азмун — остался на скамейке запасных вместе с Михаилом Кержаковым, Игорем Смольниковым, Луишом Нету, Магомедом Оздоевым, Клаудио Маркизио и Антоном Заболотным.

Матч "Фенербахче" — "Зенит" в рамках первой встречи в 1/16 финала Лиги Европы начнётся в 20:55 (мск).

Мы не выигрывали в Турции уже 10 лет. "Вперёд, Зенит!"