Семак — о проигрыше "Зенита": Ничего не потеряно, всё решится в Петербурге

Главный тренер петербургской команды прокомментировал поражение в Стамбуле в матче Лиги Европы.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции назвал причину поражения его команды.

— Это был сложный матч, но другого мы и не ожидали. Для нас это первая игра после длинной паузы. Не получилось быстро включиться в игру, — отметил Семак. — Хочу отдать должное сопернику. Они начали игру агрессивно и с мощной поддержкой болельщиков. Мы же допустили ошибки и не использовали свои моменты. Ничего не потеряно, всё будет решаться в Санкт-Петербурге.

Также он отметил, что пенальти должен был бить Артём Дзюба, а не Роберт Мак.

— До матча было решено, что пенальти будет бить Дзюба. Однако Мак взял на себя ответственность. К сожалению, забить ему не удалось. Конечно, ответный гол улучшил бы наше положение, но ничего страшного не произошло. Будем готовиться к ответной встрече, — заключил Семак.

Напомним, что "Зенит" уступил "Фенербахче" со счётом 0:1.