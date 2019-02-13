Барбашёв и Кучеров помогли "Сент-Луису" и "Тампе" одержать победы

В регулярном чемпионате НХЛ завершились матчи очередного игрового дня. В "Сент-Луисе" местные "блюзмены" разгромили одного из аутсайдеров чемпионата — "Нью-Джерси Девилз" — 8:2. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашёв отметился дублем и передачей в матче. Вторую шайбу форвард забросил, когда его команда играла в меньшинстве.
IVAN BARBASHEV GRINDS AND POTS THE SECOND-CHANGE OPPORTUNITY!#STLBlues pic.twitter.com/C5ZdtDqxUX— Hockey Daily (@HockeyDaily365) 13 февраля 2019 г.
Всего на счету хоккеиста в нынешнем сезоне 18 (8+10) баллов за результативность в 53 играх. Другой российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко голов в матче не забил и ограничился двумя результативными передачами.
"Тампа" Никиты Кучерова на домашнем льду переиграла "Калгари" — 6:3. Форвард забросил 25-ю шайбу в сезоне и трижды ассистировал партнёрам.
Every goal is a good goal when Nikita Kucherov is scoring it.#CGYvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/hLp0AL1cv8— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 13 февраля 2019 г.
С 88 (25+63) очками Кучеров лидирует в лиге среди бомбардиров. На второй строчке расположился Патрик Кейн из "Чикаго" — у нападающего "ястребов" 82 (33+49) балла.
Регулярный чемпионат НХЛ
"Сент-Луис" — "Нью-Джерси" — 8:2
"Тампа" — "Калгари" — 6:3
"Баффало" — "Айлендерс" — 3:1
"Бостон" — "Чикаго" — 6:3
"Коламбус" — "Вашингтон" — 3:0
"Флорида" — "Даллас" — 0:3
"Оттава" — "Каролина" — 1:4
"Виннипег" — "Рейнджерс" — 4:3
"Миннесота" — "Филадельфия" — 4:5
"Нэшвилл" — "Детройт" — 2:3
"Колорадо" — "Торонто" — 2:5
"Вегас" — "Аризона" — 2:5
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