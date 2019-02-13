Барбашёв и Кучеров помогли "Сент-Луису" и "Тампе" одержать победы

"Сент-Луис" разгромил "Нью-Джерси" (8:3), а "Тампа" расправилась с "Калгари" (6:3).

В регулярном чемпионате НХЛ завершились матчи очередного игрового дня. В "Сент-Луисе" местные "блюзмены" разгромили одного из аутсайдеров чемпионата — "Нью-Джерси Девилз" — 8:2. Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашёв отметился дублем и передачей в матче. Вторую шайбу форвард забросил, когда его команда играла в меньшинстве.

Всего на счету хоккеиста в нынешнем сезоне 18 (8+10) баллов за результативность в 53 играх. Другой российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко голов в матче не забил и ограничился двумя результативными передачами.

"Тампа" Никиты Кучерова на домашнем льду переиграла "Калгари" — 6:3. Форвард забросил 25-ю шайбу в сезоне и трижды ассистировал партнёрам.

Every goal is a good goal when Nikita Kucherov is scoring it.#CGYvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/hLp0AL1cv8 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 13 февраля 2019 г.

С 88 (25+63) очками Кучеров лидирует в лиге среди бомбардиров. На второй строчке расположился Патрик Кейн из "Чикаго" — у нападающего "ястребов" 82 (33+49) балла.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сент-Луис" — "Нью-Джерси" — 8:2

"Тампа" — "Калгари" — 6:3

"Баффало" — "Айлендерс" — 3:1

"Бостон" — "Чикаго" — 6:3

"Коламбус" — "Вашингтон" — 3:0

"Флорида" — "Даллас" — 0:3

"Оттава" — "Каролина" — 1:4

"Виннипег" — "Рейнджерс" — 4:3

"Миннесота" — "Филадельфия" — 4:5

"Нэшвилл" — "Детройт" — 2:3

"Колорадо" — "Торонто" — 2:5

"Вегас" — "Аризона" — 2:5