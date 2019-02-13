Зидан может сменить Сарри в "Челси"

Как сообщает британский таблоид The Sun, в случае отставки Маурицио Сарри с поста главного тренера "Челси" его место может занять французский специалист Зинедин Зидан. Бывший тренер мадридского "Реала" всё ещё остаётся без работы, поэтому является главной кандидатурой на эту должность.

Отмечается, что руководство "Челси" не устраивают результаты команды, а после разгромного поражения "Манчестер Сити" (0:6) вопрос отставки главного тренера стал ещё актуальнее.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. В настоящий момент клуб Романа Абрамовича идёт на 6-м месте в АПЛ.