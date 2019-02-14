10 самых красивых пар в мире спорта

Спорт объединяет! Иногда и на всю жизнь. В День всех влюблённых Лайф рассказывает о самых красивых и крепких парах в спортивном мире.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого весь мир узнал во время Олимпийских игр в Пхёнчхане. Их даже нарекли российскими мистером и миссис Смит.

Познакомились Анастасия и Александр на тренировке. Сначала они просто хорошо общались, но дружба переросла в большее. Как рассказывали сами спортсмены, тренер даже был против их отношений, но любовь оказалась сильнее. Пара узаконила отношения летом 2017 года.

Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер

Ещё одна из самых красивых пар в мире спорта — это Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович. Самый титулованный немецкий футболист в истории и бывшая первая ракетка мира из Сербии познакомились в 2014 году, когда у обоих было много соревнований. Они ездили друг к другу на турниры и старались как можно больше времени проводить вместе. Летом 2016 года сыграли свадьбу в Венеции, а в декабре Ана объявила об уходе из спорта, чтобы посвятить всю себя семейной жизни.

Весной 2018 года футболист и теннисистка стали родителями. Сейчас они живут в Чикаго, где Басти играет за местный клуб.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступали в паре с 2010 года. Постоянные тренировки и соревнования их очень сплотили — завязался бурный роман. И отношения не помешали им на льду — в 2014-м они завоевали два золота на Олимпиаде.

На сегодняшний момент Татьяна и Максим завершили карьеру, наслаждаются семейной жизнью и воспитывают дочку Анжелику.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

В фигурном катании есть много пар, которые связали свои жизни. Ещё одна — одиночник Алексей Ягудин и парница Татьяна Тотьмянина, которые много лет были знакомы и поддерживали дружеские отношения.

В 2009 году у них родилась первая дочь Елизавета, а в 2015-м вторая — Мишель. Но поставить штамп в паспорте пара решилась только в 2016-м.

Елена Дементьева и Максим Афиногенов

Не забыли мы и про прославленную теннисистку Елену Дементьеву и её мужа-хоккеиста Максима Афиногенова. Они редко попадают в объективы фотокамер и практически не ведут светскую жизнь.

Максим продолжает играть в хоккей, а Елена — работать на телевидении. Помимо этого, они успевают воспитывать двоих детей.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален

Биатлон тоже объединяет сердца. Белоруска Дарья Домрачева и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален — яркий пример этого. Одни из лучших биатлонистов в истории создали семейный союз в 2016-м. В том же году и стали родителями.

Кстати, об их романе первым сообщил Лайф в 2015-м.

Алёна Заварзина и Вик Уайлд

С Новым годом! Публикация от Alena Zavarzina (@superzina) 31 Дек 2018 в 1:22 PST

Российская сноубордистка Алёна Заварзина покорила сердце американца Вика Уайлда настолько, что он даже сменил гражданство и стал выступать под российским флагом.

На Олимпиаде в Сочи они произвели фурор. Спустя годы отношения только окрепли. Вик продолжает соревноваться, а Алёна после Пхёнчхана объявила о завершении профессиональной карьеры. Возможно, в скором времени мы узнаем о пополнении в их семействе.

Елена Исинбаева и Никита Петинов

Прославленная прыгунья с шестом Елена Исинбаева долгое время скрывала своего избранника, который моложе её на девять лет. В 2014 году она впервые стала мамой, а после сыграла свадьбу с легкоатлетом Никитой Петиновым, с которым, кстати, познакомилась в социальных сетях.

Зимой прошлого года она родила второго ребёнка и практически не выходит в свет, наслаждаясь материнскими хлопотами.

Евгения Канаева и Игорь Мусатов

Известная российская гимнастка Евгения Канаева связала свою жизнь с хоккеистом Игорем Мусатовым. Предложение руки и сердца он сделал спортсменке сразу после Олимпиады в Лондоне. Спустя год они узаконили свои отношения, а в 2014-м — стали родителями.

Мирослава Вавринец и Роджер Федерер

#metgala #inemojis Публикация от Roger Federer (@rogerfederer) 2 Май 2017 в 9:08 PDT

Теннисисты Мирослава Вавринец и Роджер Федерер — одна из самых крепких пар в мире спорта. Неудивительно, что познакомились они на соревнованиях. Свадьбу сыграли в 2009 году, но до этого встречались целых девять лет! Мирослава дважды подарила Федереру близнецов — сначала девочек, а потом и мальчиков.

В День святого Валентина желаем вам такой же крепкой любви и спортивного образа жизни!