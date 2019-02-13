Ветеран "Зенита": Ракицкий показал свой класс, а вот игра Дзюбы тревожит

Футбольный эксперт и тренер Сергей Герасимец в разговоре с Лайфом назвал причины поражения сине-бело-голубых в матче Лиги Европы с "Фенербахче".

— Сергей, как вам первый официальный матч "Зенита" в этом году? Не тревожно?

— Тревожное ощущение есть, но это было вполне ожидаемо. Следя за предсезонной подготовкой "Зенита" в Катаре и зная информацию из лагеря команды, оптимизм, честно говоря, ощущать было сложно. Некоторые моменты особенно тревожили.

— Какие?

— Например, то, что Артём Дзюба не забивает и находится далеко не в самом хорошем состоянии. Игроки середины поля часто тасовались. Они являются основой, которая должна давать баланс всей игре. Они впервые вышли в таком сочетании, и ничего хорошего из этого не получилось.

— Жирков не попал в заявку на матчи Лиги Европы, и вчера стало очевидно, что его особенно не хватало. Набиуллин не справлялся практически ни с чем...

— Согласен, такого футболиста, как Жирков, не хватало. И это большой вопрос, почему он не в заявке. Всего за неделю до Лиги Европы Юрий отыграл полностью матч против люксембургской команды... Не хватало вчера не только Жиркова, но ещё и Кузяева, и Ерохина. Если бы все они были здоровы, то на поле была бы совсем другая картина.

— А что-то из положительного вы могли бы отметить в этой встрече?

— Стоит обратить внимание на очень хорошую игру, которую показала пара центральных защитников — Ракицкий и Иванович. Они действовали достаточно надёжно и уверенно. Ракицкий лишь подтвердил свой класс. Это был единственный положительный момент в игре с "Фенербахче".

— А как вам дебют Азмуна в "Зените"? С его выходом на поле игра оживилась.

— Азмуна мы все хорошо знаем. Он быстрый, хорошо играет головой, независимый. Может сам забить, а также помочь партнёрам. Однако ему сложно было за 15–18 минут на поле что-то придумать и изменить. В одном моменте он хорошо показал свою скорость, когда быстро убежал.

Тут вопрос в другом. Азмун при Бердыеве играл наконечника атаки, центрального нападающего. Это та позиция, на которой в "Зените" играет Дзюба. Они вдвоём будут исполнять эту роль? Мне такое сложно представить. В этом случае мы продолжим получать те проблемы, которые были вчера. На позиции центрфорварда должен играть или один Дзюба, или один Азмун. Если же Сердара поставить на фланг, мы потеряем эффективность этого игрока.

— Каким должен быть "Зенит" в ответном матче в Санкт-Петербурге?

— Счёт матча в Стамбуле сам на всё отвечает. Да, команда проиграла. Это обидно, но не трагично. Нужно отыгрываться. Ждём в Петербурге полных трибун и праздника. За эти дни "Зенит" должен сделать рывок вперёд не только в мотивации, но и в сыгранности, и организации на поле. Хотелось бы, чтобы была агрессивная игра в атаке. Думаю, на "Крестовском" мы увидим несколько другой "Зенит".

"Зенит" с минимальным счётом проиграл "Фенербахче" в Лиге Европы