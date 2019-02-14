Дмитрий Булыкин — о шансах "Краснодара" победить в Лиге Европы

Бывший нападающий леверкузенского "Байера" и сборной России оценил шансы "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы против немецкой команды. По словам эксперта, российскому коллективу вполне по силам пройти мощного соперника.

Вслед за "Зенитом" в борьбу за главный трофей Лиги Европы вступает и "Краснодар". Команда Мурада Мусаева со второго места вышла из мощной группы с "Севильей" и "Стандардом". Дела в чемпионате России тоже отлично: "Краснодар" впервые за всю свою историю после зимней части сезона оказался так высоко, едва не зацепившись за первое место.

"Байер" в своей группе в ЛЕ и вовсе выиграл, оставив позади не самые страшные "Цюрих", АЕК и "Лудогорец". А вот в чемпионате дела не ладились, и руководство в декабре 2018 года сменило главного тренера. Новым наставником стал голландец Петер Бос, который выводил "Аякс" в финал Лиги Европы пару сезонов назад. Он мощно начал и в Германии: выиграл три из четырёх стартовых матчей, прихлопнув в том числе "Баварию".

"Краснодар" с "Байером" никогда раньше не встречался, а вот у ЦСКА и особенно у "Зенита" были памятные встречи с немецким коллективом. Самая яркая случилась в 2008 году, когда санкт-петербургский клуб в своём победном шествии к Кубку УЕФА разгромил "Байер" в 1/4 финала с общим счётом 4:2. Один из двух голов "фармацевтов" в этом противостоянии забил российский нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший тогда в Германии.

Лайф пообщался с бывшим форвардом сборной России, который оценил шансы "Краснодара", сравнил команду Мусаева с "Зенитом" Адвоката, а также немного рассказал о своей жизни в Германии.

— Дмитрий, у "Краснодара" первая официальная игра в 2019 году, и сразу в еврокубках, да и соперник мощный — "Байер". Тяжело вкатываться в сезон с таких матчей?

— Конечно, тяжело без официальных встреч, а тут старт против такого серьёзного соперника. Немцы всегда начинают с первых минут очень активно, "Краснодару" будет очень тяжело. Но верю в команду, в поддержку стадиона. Думаю, "Краснодар" сможет сыграть хорошо.

— "Краснодар" — самая ярко атакующая команда России, но и "Байер" из таких. Ждать открытого футбола и много голов?

— Да, я думаю, будут голы. Правда, "Краснодар" наверняка захочет сыграть понадёжнее, чтобы не пропустить. Но это сделать вряд ли получится, всё-таки обе команды атакующие. Думаю, обе забьют и порадуют болельщиков. Главное, чтобы "Краснодар" порадовал ещё и результатом.

— Вы забивали за "Байер" в Кубке УЕФА почти 12 лет назад, тогда команда дошла до четвертьфинала, только "Зенит" остановил. Остановит ли сейчас немцев "Краснодар"?

— Будем надеяться и болеть за российский клуб. У "Краснодара" есть все шансы остановить "Байер", хотя "Зенит" того времени был намного сильнее. Но у "Краснодара" есть привлекательный футбол, есть мотивация. Пожелаем ему удачи.

— За время вашего пребывания в Леверкузене что больше всего запомнилось? Может, особо суровая немецкая дисциплина?

— В Германии, наоборот, нет строгой дисциплины, есть только организация на футбольном поле. Всё остальное — как ты сам привык делать. Из того, что запомнилось: спонсор у леверкузенцев — фармацевтический гигант "Байер", поэтому витамины в Леверкузене всегда самые лучшие.

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

"Краснодар" — "Байер"

Стадион "Краснодар"

14 февраля, 21:00