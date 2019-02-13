Ещё в 2002-м. Губерниев рассказал, как ходил в номера к "богиням биатлона"

Спортивный комментатор поделился архивными видеозаписями с зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

Комментатор биатлона на российском телевидении Дмитрий Губерниев на своей странице в "Инстаграме" поделился архивными видеозаписями с Олимпиады 2002 года. Журналист рассказал, что ещё тогда ходил к спортсменкам из сборной России в номера. На видео Губерниев сидит за одним столом с биатлонистками и пьёт приготовленный ими кофе.

Уже тогда ходил к спортсменкам (не к спортсменам — важно!) в номера! Медведцева, Ахатова, Куклева — мои богини! О белье и прочем всякие разные деятели напишут чуть позже! Хорошие были времена, впрочем, и сейчас прекрасные Дмитрий Губерниев Фото: © РИА "Новости" / Виктор Толочко

Пост Губерниева — своего рода ответ трёхкратному чемпиону мира по биатлону Павлу Ростовцеву, который ранее раскритиковал работу комментатора, заявив, что "абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно!".