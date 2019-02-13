Дзюба: Теперь очередь "Фенербахче" прочувствовать наш стадион

Нападающий петербургского "Зенита" прокомментировал проигрыш своей команды в первой встрече с "Фенербахче".

Форвард "Зенита" Артём Дзюба признался, что матч с "Фенербахче" был тяжёлым, но вся развязка впереди.

— Мы были готовы к давлению трибун в этом матче, поэтому на нас это не сказалось. Да, они круто болели, и "Фенербахче" это было на руку. В целом матч был тяжёлый, но счёт для нас неплохой, — приводит слова Дзюбы официальный сайт "Зенита". — Конечно, счёт 1:1 был бы круче, но и сейчас не критичный. Теперь уже очередь "Фенербахче" прочувствовать наш стадион и поддержку. Всё ещё впереди. Это противостояние не закончилось. Настроены оптимистично.

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Напомним, что "Зенит" проиграл "Фенербахче" (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.