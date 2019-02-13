Надоела жена-экс-порноактриса? "Интер" лишил капитана повязки посреди сезона

Мауро Икарди пока остаётся не только без нового контракта с миланским клубом, но и без статуса капитана команды.

В миланском "Интере" приняли неожиданное решение: поменять капитана команды прямо посреди сезона. Обычно такой практики в футбольных клубах нет, даже если случается что-то экстраординарное. Например, куча скандалов вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке" не лишила его статуса капитана. Однако в Милане, похоже, нервы на пределе: клуб взял и в своём твиттере объявил, что новый капитан клуба теперь — вратарь Самир Ханданович.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) 13 февраля 2019 г.

Никаких причин своего радикального решения клуб официально не объяснил, однако, учитывая последние обстоятельства, есть вполне правдоподобная версия событий. Последние месяцы "Интер" ведёт весьма непростые переговоры с Икарди о продлении контракта. Интересы футболиста представляет его агент и по совместительству супруга Ванда Нара — телеведущая и актриса, в фильмографии которой были киноленты 18+.

История Ванды и Мауро — один сплошной скандал в глазах общественности. Икарди познакомился с будущей супругой ещё во время выступлений за "Сампдорию". Аргентинец часто бывал в гостях у своего соотечественника Макси Лопеса и там стал заглядываться на его жену, которая в итоге ушла от экс-форварда "Москвы" и "Барселоны" к Икарди.

Мауро официально женился на Ванде, забрал трёх её детей, совместно они завели ещё двух. Однако счастливая семейная жизнь стоила Икарди карьеры — по крайней мере в сборной Аргентины. По слухам, из-за того что Лопес дружит с Месси, Икарди перестали вызывать в национальную команду. Из-за этого забивной форвард в том числе пропустил чемпионат мира в России.

Теперь всё стало сложно и в клубе. Икарди — лидер, лучший бомбардир и капитан "Интера", однако он никак не может продлить контракт с миланцами, а теперь лишился повязки. Это взаимосвязано: Ванда настолько достала руководство "Интера" манерой ведения переговоров, что они даже попросили Мауро сменить представителя — так по крайней мере писало самое авторитетное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport.

Когда казалось, что новый контакт с Мауро уже почти подписан, Ванда взяла и на телевидении заявила, что переговоры далеки от завершения, клубу это не понравилось. Затем жена Икарди попыталась оправдаться.

Мне бы хотелось, чтобы клуб лучше защищал Мауро, потому что иногда появляются грязные слухи. Наш приоритет — "Интер". Мы не торопимся, у Мауро ещё два года по контракту, я никогда не требовала у клуба продлить контракт Ванда Нара Фото: © instagram/wanda_icardi

Ванда в итоге добилась своего: "Интер" защитил Икарди. От лишней ответственности капитана команды. Более того, теперь главный форвард команды ещё и не вошёл в состав на ближайший матч Лиги Европы.

Будут ли с ним вообще продлевать контракт?