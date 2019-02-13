"Рейдерский захват". Зубкова обвинили в подделке документов федерации бобслея

Тренер сборной Москвы по бобслею утверждает, что бывший глава федерации сам ставил подписи за других людей.

Из-за дисквалификации бывший глава Федерации бобслея России Александр Зубков покинул свой пост. Теперь на него посыпались и другие обвинения, помимо допинговых. Откровения подоспели со стороны других членов федерации. Один из них в интервью "Советскому спорту" обвинил Зубкова в подделке подписей.

— Зубков подделал протоколы собрания нашей федерации, и мы это докажем. Он якобы провёл собрание федерации, о котором никто не знал. По итогам этого собрания исключил нескольких людей из членов федерации, а меня исключил из правления. Такие решения значатся в поддельном протоколе собрания. Мы об этом узнали накануне выборной конференции, которая 17 июля 2018 года переизбрала Зубкова президентом федерации. Поэтому я не смог стать делегатом конференции. Можно сказать, что произошёл рейдерский захват Федерации бобслея России! — заявил старший тренер сборной Москвы по бобслею Олег Соколов.

Ранее IBSF дисквалифицировала Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарёва и Ильвира Хузина, которые представляли Россию на Олимпиаде в Сочи. Впоследствии та же участь постигла и Алексея Воеводу.