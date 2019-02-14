Без VARиантов. "Реал" обыграл "Аякс" в ЛЧ с помощью видеоповтора

Современная система помогла определить офсайд во время гола амстердамской команды.

В борьбу за главный трофей Лиги чемпионов вступили "Реал" и "Аякс". Неожиданно для многих, в том числе для футболистов мадридского клуба, активнее игру начали амстердамцы, которые весь первый тайм буквально "возили" своего соперника. Вылился этот тотальный футбол в забитый мяч, который после суматохи в штрафной "Реала" влетел в ворота Тибо Куртуа. Однако, как выяснилось, в борьбу вступили не только "Аякс" и "Реал", но и система видеоповторов VAR, которая зафиксировала офсайд у участвовавшего в эпизоде игрока "Аякса", и взятие ворот было отменено.

VAR in the UCL: in the 38th minute of the Ajax v Madrid first leg, Nicolás Tagliafico’s headed goal was ruled out following a VAR review. The referee identified that Tagliafico’s team-mate Dušan Tadić was in an offside position and interfering with the goalkeeper - pic.twitter.com/sPtZFd6YiB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 февраля 2019 г.

После первого в истории вмешательства системы VAR в Лигу чемпионов игра пошла уже по-другому: "Реал" постепенно прибрал инициативу к ногам, а "Аякс" банально подустал. В итоге именно мадридцы открыли счёт: Карим Бензема неотразимо пробил после прохода Винисиуса Жуниора.

Look at Vinícius jr here, legit bringing players down to the ground. He doesn't let go off the ball that easily. We needed this killer instinct. Great finish from Benzema.pic.twitter.com/6PSwqC6BnC — Hamza (@Ronaldoversesx) 13 февраля 2019 г.

"Аякс" всё же нашёл в себе силы отыграться — отличился Хаким Зийех.

Но в самой концовке матча вышедший на замену Марко Асенсио замкнул прострел с фланга и всё же принёс победу мадридцам — 2:1.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

"Аякс" — "Реал" — 1:2

Голы: Бензема, 60' (0:1), Зийех, 75' (1:1), Асенсио, 87' (1:2)

В параллельной игре "Тоттенхэм" дома не оставил шансов "Боруссии" из Дортмунда — 3:0. Голы за лондонскую команду забили Сон, Вертонген и Льоренте. Причём два последних гола немцы пропустили уже в финальной десятиминутке.

⏰ 83' Tottenham 2-0 Dortmund

⏰ 86' Tottenham 3-0 Dortmund



Vertonghen & Llorente strike late in London! pic.twitter.com/cYXJ7u5ZlA — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 февраля 2019 г.

Лига чемпионов, 1/8 финала

Первый матч

"Тоттенхэм" — "Боруссия" — 3:0

Голы: Сон, 47' (1:0), Вертонген, 83' (2:0), Льоренте, 87' (3:0)