ЦСКА победил в Казани, а московское "Динамо" было сильнее "Йокерита"

В Континентальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата.
В Казани "Ак Барс" принимал московский ЦСКА и проиграл 2:3. Все три шайбы, забитые армейцами в первом периоде, оказались победными. Дубль Капризова и шайба Григоренко против гола казанца Ландера. Свою вторую шайбу "Ак Барс" забросил за шесть минут до конца матча. Отличился Александр Свитов.
Гроссмейстерская передача Робинсона и дубль Капризова pic.twitter.com/bQZ8RYKrQy— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 13 февраля 2019 г.
"Йокерит" играл в Москве с "Динамо". Голы команды стали забивать во втором периоде. По шайбе у динамовцев забросили Волков, Панкратов и Шипачёв. "Йокерит" ответил голом Леписто.
В заключительной двадцатиминутке команды обменялись шайбами. У "Динамо" забили Микс Индрашис и Вадим Шипачёв, а у финнов — Никлас Йенсен и Джон Норман. 5:2, победа "Динамо".
Vadim Shipachyov passes @RADUL22 for #3 in KHL all-time point-scoring list.— KHL (@khl_eng) 13 февраля 2019 г.
1. Mozyakin – 845
2. Zaripov – 616
3. Shipachyov – 582
4. Radulov – 581 pic.twitter.com/CvoKgrcurI
Параллельно в Москве местный "Спартак" встречался со СКА. Голы Коскиранты во втором периоде и Мальцева в третьем принесли гостям победу — 0:2. Шайба Мальцева стала для 20-летнего форварда первой в КХЛ.
Вот это Миша.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 13 февраля 2019 г.
Представляем первый гол Мальцева в КХЛ.
Как же он хорош!#СПРСКА pic.twitter.com/d63cjcMzep
Регулярный чемпионат КХЛ:
"Ак Барс" — ЦСКА — 2:3
"Динамо" (Москва) — "Йокерит" — 5:3
"Спартак" — СКА — 0:2
"Металлург" — "Витязь — 4:1
"Трактор" — "Севесталь" — 1:2 Б
"Локомотив" — "Торпедо" — 2:3 ОТ
"Слован" — "Динамо" (Минск) — 3:2
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