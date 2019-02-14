ЦСКА победил в Казани, а московское "Динамо" было сильнее "Йокерита"

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ЦСКА победил в Казани, а московское "Динамо" было сильнее "Йокерита"

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В Континентальной хоккейной лиге были сыграны очередные матчи регулярного чемпионата.

В Казани "Ак Барс" принимал московский ЦСКА и проиграл 2:3. Все три шайбы, забитые армейцами в первом периоде, оказались победными. Дубль Капризова и шайба Григоренко против гола казанца Ландера. Свою вторую шайбу "Ак Барс" забросил за шесть минут до конца матча. Отличился Александр Свитов.

"Йокерит" играл в Москве с "Динамо". Голы команды стали забивать во втором периоде. По шайбе у динамовцев забросили Волков, Панкратов и Шипачёв. "Йокерит" ответил голом Леписто.

В заключительной двадцатиминутке команды обменялись шайбами. У "Динамо" забили Микс Индрашис и Вадим Шипачёв, а у финнов — Никлас Йенсен и Джон Норман. 5:2, победа "Динамо".

Параллельно в Москве местный "Спартак" встречался со СКА. Голы Коскиранты во втором периоде и Мальцева в третьем принесли гостям победу — 0:2. Шайба Мальцева стала для 20-летнего форварда первой в КХЛ.

Регулярный чемпионат КХЛ:

"Ак Барс" — ЦСКА — 2:3

"Динамо" (Москва) — "Йокерит" — 5:3

"Спартак" — СКА — 0:2

"Металлург" — "Витязь — 4:1

"Трактор" — "Севесталь" — 1:2 Б

"Локомотив" — "Торпедо" — 2:3 ОТ

"Слован" — "Динамо" (Минск) — 3:2

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