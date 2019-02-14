Легенда "Рубина" Навас объявил о завершении карьеры

39-летний испанский защитник казанской команды в свой день рождения сделал важное заявление.

ФК "Рубин" сообщил, что Сесар Навас принял решение завершить профессиональную карьеру. Сам футболист уже поблагодарил всех за поддержку.

— Хочу поблагодарить каждого болельщика, который посетил стадион, смотрел матч по телевидению и поддерживал нас любым другим образом. Спасибо большое от всего сердца, — обратился через открытое письмо Навас к болельщикам. — Также я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома всё это время.

#GraciasElCapitan! ✊



Капитан и многолетний лидер «Рубина» Цезарь Навас принял решение завершить карьеру игрока!



Он сыграл за нашу команду 2️⃣5️⃣5️⃣ матчей, забил 4️⃣ мяча, стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России!



¡Te queremos! ❤️ pic.twitter.com/ke1eBHRxSW — «Рубин» Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

Навас выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год, а также в период с 2017 по 2019-й.