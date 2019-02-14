Легенда "Рубина" Навас объявил о завершении карьеры

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Легенда "Рубина" Навас объявил о завершении карьеры

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

39-летний испанский защитник казанской команды в свой день рождения сделал важное заявление.

ФК "Рубин" сообщил, что Сесар Навас принял решение завершить профессиональную карьеру. Сам футболист уже поблагодарил всех за поддержку.

— Хочу поблагодарить каждого болельщика, который посетил стадион, смотрел матч по телевидению и поддерживал нас любым другим образом. Спасибо большое от всего сердца, — обратился через открытое письмо Навас к болельщикам. — Также я хочу поблагодарить каждого жителя Казани и Республики Татарстан за то, как тепло вы приняли меня и мою семью. Мы чувствовали себя как дома всё это время.

Навас выступал за "Рубин" с 2009 по 2015 год, а также в период с 2017 по 2019-й.

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