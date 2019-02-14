Тренера "Монако" дисквалифицировали за критику арбитра из-за травмы Головина

Леонарду Жардим был недоволен, что игроку соперника не показали даже жёлтой карточки.

В матче "Монако" против "Монпелье" российский полузащитник Александр Головин получил очередную травму — ушиб голеностопа. Пока он находился за пределами поля, соперник монегасков забил гол. После матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подверг судей критике за этот эпизод, отметив, что нанёсший травму Головину игрок даже не был наказан жёлтой карточкой.

— Головин покинул поле из-за травмы. Он может пропустить несколько недель, а сопернику не дали даже жёлтой карточки, — сказал раздосадованный Жардим.

За это, а также за возмущения из-за красной карточки Жемерсона Лига наказала Жардим дисквалификацией. Она вступит в силу 19 февраля, и португалец не сможет руководить командой в матче с одним из лидеров чемпионата Франции — "Лионом".

"Монако" идёт на 18-м месте в чемпионате Франции. Клуб не проигрывает три матча подряд во всех турнирах.