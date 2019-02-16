Забивает, как бог. Как парень из "Чертаново" покоряет мир

Рассказываем о талантливом 14-летнем футболисте, которому светит быть круче Андрея Аршавина.

Сейчас только ленивый не говорит о 14-летнем российском футболисте Сергее Пиняеве. Известность он получил в январе, когда видео с его прошлогодним голом опубликовали в одном из футбольных аккаунтов в "Инстаграме". Оно набрало более трёх миллионов просмотров, а Серёжа проснулся знаменитым.

Сам Пиняев — ученик школы "Чертаново". Играет за команду 2004 года рождения и забивает по несколько голов в одном матче. И большинство из них просто шедевры в стиле Диего Марадоны. Его называют лучшим игроком 2004 года рождения во всей Европе.

Талантливого парня уже заметили скауты "Манчестер Юнайтед" и второй год приглашают на стажировку. Как раз недавно он вернулся из второй своей поездки в Англию, где пообщался с топ-игроками "красных дьяволов" и забил несколько голов.

— Сульшер сказал: "Через два года ты будешь играть на месте Лингарда, — сказал Серёжа в интервью блогеру и бывшему футболисту Евгению Савину. — Вообще все там очень дружелюбные. Погба перед тренировкой по плечу всегда хлопает.

дядя Стёпа Публикация от Sergey Pinyaev (@spinyaev09) 1 Фев 2019 в 6:31 PST

В пресс-службе "Чертаново" Лайфу пояснили, что стараются оберегать Пиняева от общения со СМИ. В таком возрасте большое внимание может быть опасно, есть возможность "поймать звезду". И это кажется верным решением. В свою очередь, директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин признался, что отчасти даже рад такому вниманию именно к их академии. Он считает, что это может помочь им найти спонсоров.

— Такое большое внимание прессы к Серёже может на нём сказаться. Понимаем, что это непростой момент. Пока он, по нашему мнению, очень адекватно и правильно реагирует на свою популярность, но нам важно сделать всё, чтобы он не перегорел и развивался дальше, — сказал Ларин в беседе с корреспондентом Лайфа. — Сейчас к нам приковано большое внимание прессы, но мы этому только рады. Мы как раз находимся в поисках спонсоров для наших команд, выступающих в профессиональных соревнованиях.

Также он рассказал, что случай с Пиняевым не первый. Их ученики уже пробовали себя за границей.

— Вообще, для нас это уже третий подобный случай. До этого два футболиста ездили на стажировку в академию "Эспаньола" в Барселону. Я считаю, что уезжать российским футболистам в Европу нужно в том случае, если есть реальные предложения и в них действительно заинтересованы. Пока тот же Пиняев не может этого сделать, потому что закон не позволяет игрокам до 18 лет уезжать за границу. (Регламент ФИФА запрещает международные трансферы для футболистов, не достигших 18 лет. — Прим. Лайфа.) А так, конечно, любой профессиональный футболист, получивший предложение от европейского клуба, должен делать выбор в пользу него, — заключил Ларин.

Именно поэтому "Манчестер Юнайтед" намерен забронировать Пиняева на четыре года. Планируется, что он ежегодно будет ездить к ним на двухнедельные стажировки — более длительные не разрешены британским законом. Присматривается к нему уже и сборная России.

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? ⚽

@chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) 3 ноября 2018 г.

Сейчас же все ждут, что Пиняев начнёт играть за "Чертаново-2" и дебютирует в ПФЛ. В футбольной школе ему наняли дополнительного репетитора по английскому языку. Возможно, уже через несколько лет в российском футболе появится ещё одна яркая звезда.