Не хватило Мамаева. "Краснодар" не смог обыграть "Байер" в Лиге Европы

Российский футбольный клуб стартовал в плей-офф второго по значимости Еврокубка с нулевой ничьей.

14 февраля 2019 года — день "Краснодара" в российском футболе. Днём всё внимание было приковано к матчу арестантов московской "Бутырки", в которой всё ещё футболист "Краснодара" Павел Мамаев устроил настоящий перформанс, отгрузив семь голов за матч и поиграв сразу за две команды.

А вечером в дело вступил клуб Мамаева — "Краснодар", который начал плей-офф Лиги Европы домашним поединком против леверкузенского "Байера". Матч обещал стать торжеством атакующего футбола, ведь обе команды исповедуют именно такой стиль игры.

Так и вышло: моментов у ворот обеих команд было достаточно. Однако ни одного взятия ворот судья так и не зафиксировал. Голы были, но забитые не по правилам, поэтому счёт на табло так и остался до финального свистка неизменным — 0:0.

Всё! Первый матч двухраундового противостояния с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы «быки» завершают вничью - 0:0.



Ответный поединок в Леверкузене пройдет через неделю - 21 февраля. pic.twitter.com/3ChXz4DiSb — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 14 февраля 2019 г.

"Краснодару" зачастую не хватало совсем чуть-чуть: моменты команда Мурада Мусаева создавала, а вот в завершающей стадии не получалось сделать решающее касание. Возможно, именно Павел Мамаев мог быть стать тем самым героем, который решил бы исход матча, но сейчас у него 11 партнёров — это сокамерники по "Бутырке", а не Вандерсон, Классон и Сулейманов.

Поэтому борьба пока у каждого своя: у Мамаева — за менее жёсткую меру пресечения, чем арест. У "Краснодара" — за выездную победу над "Байером" и проход в 1/8 финала Лиги Европы. Апелляция состоится 26 февраля. Ответный матч — 21 февраля.

Лига Европы, 1/16 финала

Первый матч

"Краснодар" — "Байер" — 0:0

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