Первый от Чеченской Республики в КХЛ. Интервью игрока "Динамо" Аслана Раисова

Аслан Раисов — о первых шагах в хоккее, московском "Динамо", тренере Крикунове и Хабибе с Конором.

Аслан Раисов — первый чеченский хоккеист, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. 28-летний нападающий большую часть карьеры провёл в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), второй по силе лиге в России. В ВХЛ Аслан успел стать чемпионом с "Динамо — Санкт-Петербург" и взять призы лучшего бомбардира и лучшего игрока лиги в составе воронежского "Бурана". В конце декабря прошедшего года форвард подписал контракт с московским "Динамо". Лайф пообщался с хоккеистом, которому совсем скоро предстоит борьба за Кубок Гагарина.

— Чечня — не хоккейный регион. Как ты оказался в хоккее?

— В возрасте шести лет мы с семьёй переехали в Москву. В первую же зиму в столице я встал на коньки, причём до этого даже не катался. На роликах если только немного летом. Постоянно ходил на каток в Парк Горького, катался там подолгу. На тот каток приходили парни, которые, как оказалось позже, играли в "Крыльях Советов". Они мне подарили старенькую форму. Я её надевал, брал клюшку и гонял по льду. Можно сказать, что я самоучка. Позже пришёл в хоккейную школу. Там ребята по девяткам уже бросали. Понятно, что я отставал от них, но потихоньку через работу на тренировках у меня стало получаться всё лучше и лучше. Стал играть и забивать. Вот так я пришел в хоккей и остался.

— Почему именно хоккей, а, к примеру, не футбол?

— Мне хоккей как игра нравится. Много видов спорта интересных есть, но от хоккея я кайфую. В нём всё такое быстрое, энергичное, нужно много думать. Я до хоккея футболом занимался года два, причём профессионально. Получалось хорошо. Мне даже хоккейные тренеры поначалу говорили, что, может, мне в футболе лучше остаться, но я выбрал хоккей.

— Когда понял, что можешь стать профессионалом и зарабатывать на жизнь хоккеем?

— Наверное, лет в 15, когда в Казань переехал. В первый год сложно там было. Во второй год я резко добавил в игровом плане. Тогда понял, что может что-то получиться. Был вызов в юниорскую сборную России. Это тоже такой сигнал себе.

— Кого ты считаешь своим первым тренером?

— На самом деле их много, но выделю Вадима Шайдуллина из второй команды "Ак Барса". Как-то мы играли матч, и у меня была пара ошибок в той игре. Он мне в раздевалке при всех дал по голове и сказал: "Иди исправляйся". Я вышел и забросил четыре шайбы. Мы выиграли — 4:3. Он мне спуску не давал.

— Ты отыграл много матчей в ВХЛ. Чем отличается хоккей в Высшей лиге от КХЛ?

— В КХЛ я только чуть больше месяца, но разницу уже почувствовал. Мне кажется, в ВХЛ игроки позиционно не всегда правильно играют. Хороший пас зачастую проходит. В КХЛ, чтобы такой пас прошёл, ты должен столько всего сделать: посмотреть в одну сторону, шайбу в другой стороне держать, а отдать — в третью. Выбор правильной позиции очень важен. Ты можешь стоять на месте, и тебя никто не обыграет, а можешь бегать, как сумасшедший, и тебя все будут обыгрывать. Скорость мышления в КХЛ выше. Ещё вратари на порядок сильнее. Ну и масштабы разные у лиг. В ВХЛ игрок забросит пять шайб в одной игре, но никто об этом не узнает. Хотя это вторая по силе лига в России.

"Для меня всё только начинается"

— Ты стал чемпионом ВХЛ в составе петербургского "Динамо". Теперь попробуешь в КХЛ с московским?

— Да, а почему бы и нет. У нас отличный коллектив в "Динамо" собрался. Мы на равных бьёмся с лидерами. Например, со СКА. Для меня всё только начинается. Посмотрим, как всё сложится.

— Как ты оказался в столичном "Динамо"?

— Играл за воронежский "Буран". За 16 матчей набрал 22 очка. Хотя у меня и в других клубах ВХЛ всегда со статистикой всё было в порядке. Эти 22 очка не показатель для меня. Вечером, когда спал дома, начались звонки от знакомых, скидывали ссылки, скрины разные. Сначала подумал, что это сон какой-то. Потом тренер "Бурана" подтвердил информацию, что "Динамо" заинтересовано во мне. Правда, попросили отыграть за Воронеж ещё несколько матчей, мы как раз на выездную серию собирались. И вот по возвращении с выезда я прибыл в офис "Динамо" и подписал контракт.

— Как тебя встретили в клубе?

— В "Динамо" полный порядок. Ребята подбодрили сразу. Ну и я понимаю, что это мой шанс, которым нужно воспользоваться. Хочу надолго закрепиться в КХЛ и помочь "Динамо" достичь высоких результатов.

— Как тебе работается с Владимиром Крикуновым? Наверное, наслышан про баллоны на его тренировках?

— Слышал, конечно (улыбается). В авторитете тренера Крикунова сомневаться никому не приходится. Помимо того что он классный тренер, с большим опытом, он ещё и прекрасный человек. У меня только положительные эмоции от совместной работы с ним.

— У тебя есть опыт игры в Словакии. Как тебя туда занесло?

— После выступления за "Сокол" решил, что нужно что-то менять в своей хоккейной жизни. В ВХЛ я всё всем доказал и в первую очередь себе. Хотелось сделать шаг вперёд. В КХЛ команду тогда не удалось найти, поэтому принял решение поехать в Словакию, в клуб "Зволен". Хороший клуб, с хорошими условиями. Так как я легионер, то должен был играть сильнее местных игроков. На предсезонке в каждой игре набирал очки. В начале чемпионата в одной из игр мне прилетела шайба в ногу, получил травму. Вроде травма не должна была быть серьёзной, но прошло две недели, а нога всё болела. Сделал МРТ, а там переворот внутренностей какой-то произошёл (смеётся).

Ещё месяц мне нужно было быть вне хоккея, чтобы восстановиться. Но руководство клуба не могло столько времени ждать. Меня вызвали, мы спокойно поговорили на тему, что я легионер и мне нужно играть. Они тогда сказали, что на твоё место мы возьмём другого хоккеиста. В общем, они попросили меня пойти им навстречу и расторгнуть договор. И я пошёл. Даже не вариант было им отказать. Мы хорошо пообщались, всё по-доброму решили, и я вернулся в Россию.

— За океаном не было желания попробовать силы?

— В 18–19 лет были мысли поехать, но у меня здесь мама, два младших брата. Я никак не мог их оставить одних. Остался в ВХЛ. Значит, так должно было быть.

— У тебя спортивная семья? Братья спортом занимаются?

— Нет, они учатся. Средний на третьем курсе в институте, а мелкий в школе, в третьем классе. Ходят на стадион, болеют за нас, кричат там что-то, переживают. Мама редко ходит на игры. Чаще я ей какие-то видео скидываю.

"Кто такой Хабиб, узнал благодаря Макгрегору"

— Чем любишь заниматься помимо хоккея?

— Нравится смотреть интервью людей, которые сами себя сделали, таких как Галицкий, Чичваркин, Тиньков. Просто обожаю их слушать. Мне импонирует, как они говорят, как чувствуют ритм жизни. Среди спортсменов тоже есть интересные личности, например Леброн Джеймс. По нему видно, как он отдаётся играм и тренировкам.

— Бой Хабиба с Конором смотрел?

— Конечно, куда я денусь (улыбается). Болел за Хабиба, но не скажу, что Конор мне не нравится. Не надо никого обманывать, но именно из-за Конора все смотрят UFC. Кто такой Хабиб, я узнал благодаря Макгрегору. Кто будет это читать, могут негодовать по этому поводу (улыбается), но это действительно так. У Конора не было шансов в том бою. У Хабиба такая злость была на него. Конор сам себя загнал в угол ещё перед боем, разозлив Хабиба. Полез туда, куда не надо было. На Кавказе родителей вообще нельзя трогать. Я ещё до боя сказал, что Конор проиграет. Так и получилось.

— Кстати, о драках. Кокорину с Мамаевым продлили срок ареста ещё на два месяца...

— Обидно за пацанов. Скажу так: тысячи драк случается ежедневно по всей России. И поверь, посерьёзнее драки. В одну только ночь боя между Конором и Хабибом в Москве насчитали больше ста драк. Кто-то хоть что-то об этом говорит? Просто из-за того, что пацаны известные, они так попали. Я защищать их буду всегда.

— Какого правила ты всегда придерживаешься в спортивной жизни?

— Никогда не нужно терять себя, чтобы ни происходило в твоей жизни. Я всегда знал, что мою игру когда-нибудь заметят.