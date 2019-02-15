Багаутинов против Асатряна: хайп или действительно война?

6 апреля в Москве промоутерская компания Fight Nights Global проведёт очередной ивент по смешанным единоборствам, в рамках которого зрители, наконец, увидят долгожданный поединок в наилегчайшей весовой категории (56,7 кг) между экс-бойцом UFC Али Багаутиновым и бывшим чемпионом FNG Вартаном Асатряном.

Али Багаутинов (18-6-0) после шокирующего проигрыша нокаутом Тайсону Нэму в апреле 2017 года в Москве вышел на победную стезю, ведя винстрик из четырёх поединков. Багаутинов одержал победы над Педро Нобре, Дэнни Мартинесом, Энди Янгом и Фонтесом Арауджо. Примечательно, что для Али бой против Асатряна станет первой с 2012 года встречей с бойцом, имеющим российский паспорт. На протяжении 17 поединков Нокаутер мерился силами исключительно с зарубежными противниками, установив за этот период рекорд 13-4-0.

Пик бойцовской карьеры дагестанского спортсмена пришёлся на 2013–2014 годы, когда Багаутинов заключил контракт с организацией UFC. Одержав три победы в "восьмиугольнике", Али 14 июня 2014 года получил право оспорить чемпионство тирана наилегчайшего веса Деметриуса Джонсона. В отличие от многих соперников Могучего Мышонка российский боец сумел навязать американскому чемпиону достойное сопротивление на протяжении всех пяти раундов поединка, но сотворить сенсацию Нокаутеру всё же не удалось…

Вартан Асатрян (21-8-0) из Краснодара высшим достижением в карьере по праву может считать победу в Гран-при Fight Nights Global и пояс чемпиона этой организации, завоёванный в мае 2017 года. В финале Гран-при Hayastan Warrior в ожесточённом поединке он взял верх над представителем Казахстана и ныне действующим чемпионом FNG Жалгасом Жумагуловым. Но уже в следующем поединке Вартан уступил пояс чемпиона, проиграв удушающим приёмом непобеждённому на тот момент Тагиру Уланбекову из команды Eagles Хабиба Нурмагомедова. В своём крайнем выступлении Асатрян нанёс поражение многократному чемпиону мира по кунг-фу Ризвану Абуеву.

Поединок Али Багаутинова против Вартана Асатряна очень ожидаем поклонниками смешанных единоборств России в первую очередь из-за действительно плохих отношений между бойцами. Соперники не скрывают личной неприязни друг к другу и готовы в любой момент разрешить все споры за пределами спортивной клетки, но пока что до уличных "разборок" дело не дошло.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев специально для Лайфа поделился своим мнением о предстоящем противостоянии и ответил на вопрос: "Кто фаворит?"

— Камил, ваше мнение как промоутера об этом бое? Насколько он ожидаем в России? Можете его сравнить по хайпу с поединком Минеев — Исмаилов?

— Я бы пока не сравнивал поединок Багаутинов — Асатрян с боем между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым хотя бы по той причине, что бой Владимира и Магомеда уже состоялся, и это была "бомба". Но ожидания от поединка действительно большие, парни друг другу много что сказали, и у них очень активная аудитория.

— Вы отмечали, что только по итогам турнира FNG 90 прибыль от реализации билетов составила более 10 млн рублей. Какие у вас ожидания от ближайшего ивента?

— Думаю, что 10 млн рублей, полученные от продажи билетов, — это уже определенная планка, которую надо держать и к которой надо стремиться. ММА развивается, всё больше и больше болельщиков у этого вида спорта и организации Fight Nights Global. У меня такие же ожидания от реализации билетов и в этот раз.

— Есть ощущение, что Вартан и Али действительно друг друга, скажем так, ненавидят. Нет ли опасений, что после этого боя бойцы вряд ли примирятся, и, возможно, зрители станут свидетелями "пряжка из клетки" по-российски?

— Да, соглашусь с этим. "Ненавидят", наверное, некорректное слово, они испытывают друг к другу глубокую неприязнь, умноженную на эмоции. Я это чувствовал, потому что стоял между ними в клетке. В конечном итоге, лет через десять, эти ребята могут сидеть за одним столом, кушать шашлыки и рассуждать о былом. Но в данный момент это похоже на бой под названием "война". А насчёт прыжка из клетки я в этом не уверен. Потому что прыжок Хабиба Нурмагомедова был в сторону секундантов Конора Макгрегора, а в этом поединке секунданты, думаю, будут достаточно корректны, тем более все они друг друга знают. Есть вражда между Вартаном и Али, но это не должно отражаться на всех.

— Камил, в 2018 году вы говорили, что всерьёз задумываетесь о том, чтобы Асатрян и Багаутинов подрались в клетке по особенным правилам: без лимита времени и перерыва на отдых. Почему всё же не решились на такой эксперимент?

— На эксперимент по поводу поединка без времени я всё же не пошёл, потому что я уважаю те правила, которые сейчас существуют в ММА. Считаю, что за многие годы они были выстраданы, и сегодня для многих это понятный формат, позволяющий сохранить здоровье спортсменов. Хотя в целом я не против экспериментов. В нашей стране мы сотрудничаем с Союзом ММА России, и бойцы, конечно же, привыкли выступать по этим правилам. Поэтому глобально об изменениях правил мы не задумывались.

— Ваше мнение: кто фаворит данного противостояния и почему?

— Фаворит — Багаутинов. Почему? За счёт принципиально другого уровня борьбы, нежели у Вартана. И опыта больше… У Асатряна есть свои сильные стороны. Он функционально хорошо готов, бился во многих тяжёлых поединках в последнее время. Плюс Вартан моложе, чем Али, и он меняется. Если про Али можно сказать, что в последние несколько лет он один и тот же, то Асатрян очень активно прогрессирует.