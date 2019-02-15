ФК "Локомотив" опроверг информацию о задержании Тарасова в аэропорту

Ранее СМИ сообщили, что 30-летнего футболиста заподозрили в неверном декларировании средств.

Пресс-служба московского "Локомотива" опровергла информацию о задержании Дмитрия Тарасова в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался из Испании, где проходили сборы. Якобы футболист прошёл по "зелёному коридору", не задекларировав деньги или ценности.

— Ерунда это! — приводит слова пресс-атташе красно-зелёных Станислава Редикульцева издание "Чемпионат".

Напомним, что подобная история недавно произошла с футболистом "Спартака" Сальваторе Боккетти, который провёз две пары часов.